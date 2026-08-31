순천시, 순천대 국립의대 후보 선정 환영…"정부 최종승인 행정력 집중"

AI 핵심 요약beta
- 순천시는 31일 국립순천대 의대 추천 선정에 환영했다.
- 전남 동부권 의료격차 해소 전환점이 될 것으로 봤다.
- 정부 승인·정원 확보·인프라 구축에 협력하겠다 했다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시는 30일 국립순천대학교가 국립의과대학 추천 후보대학으로 선정된 데 대해 전남 동부권 의료환경 개선과 필수·공공의료 기반 구축의 전환점이 될 것으로 평가하며 환영했다.
순천시는 31일 국립순천대학교가 국립의과대학 추천 후보대학으로 선정된 것과 관련해 "전남 동부권 지역민의 오랜 숙원이 결실을 맺은 뜻깊은 결과"라며 환영 입장을 밝혔다.
시는 이번 선정이 전남 동부권의 열악한 의료환경을 개선하고 중증·응급환자가 지역을 떠나지 않고 치료받을 수 있는 필수·공공의료 기반을 구축하는 중요한 전환점이 될 것으로 평가했다. 그동안 전남 동부권은 인구와 의료 수요에 비해 상급종합병원 등 중증·응급의료 인프라가 부족해 응급·중증환자가 타 지역이나 수도권으로 이동해야 하는 불편을 겪어왔다.
순천시는 국립순천대 의과대학 선정이 단순히 대학 유치 차원을 넘어 전남 동부권의 의료격차를 해소하고 지역민의 생명권과 건강권을 실질적으로 보장하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
시는 앞으로 국립순천대학교 의과대학 신설이 정부 최종 승인과 정원 확보, 의료 인프라 구축으로 차질 없이 이어질 수 있도록 지역 정치권, 대학 등과 긴밀한 협력체계를 구축하고 모든 행정적 역량을 집중할 계획이다.
아울러 이번 선정을 지역 간 경쟁의 결과가 아닌 전남광주통합특별시 전체의 의료 체계를 한 단계 높이는 출발점으로 삼겠다는 입장이다.
또한 시는 29일 '지역상생협력회의 공동합의문'의 정신을 충실히 이행할 방침이다. 합의문에 따라 목포를 비롯한 서부권에 지역 거점병원이 조속히 육성되고 권역별 전문의료 기능과 필수·공공의료 인프라가 확충될 수 있도록 적극 협력할 계획이다.
손훈모 시장은 "오늘의 결과는 28만 순천시민과 동부권 지역민, 순천대학교 관계자, 지역 정치권 등 오랜 시간 한마음으로 힘을 모아준 결과"라며 감사의 뜻을 전했다.
이어 "경쟁의 시간은 끝났고 이제는 책임과 상생의 시간"이라며 "서부권 주민들의 아쉬움과 상실감을 결코 가볍게 여기지 않고 동·서부권이 함께 발전할 수 있는 의료체계를 만드는 데 적극 협력하겠다"고 강조했다.
chadol999@newspim.com