고창군, 고창사랑상품권 최대 20% 할인...9월 한달간

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 31일 추석 앞두고 상품권 할인을 확대했다
- 9월 한 달 10% 선할인에 10% 후캐시백을 더했다
- 군은 1인 70만원 한도로 지역 소비와 상권을 살린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
군민활력지원금 1인당 30만 원 연계 지역상권 소비촉진 기대
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 추석 명절을 앞두고 고창사랑상품권 할인 혜택을 확대해 군민들의 가계 부담을 낮추고 지역 내 소비 활성화에 나선다고 31일 밝혔다.
군은 9월 한 달간 고창사랑상품권에 10% 선할인을 적용하고 고창사랑카드 결제 이용자에게 결제금액의 10%를 후캐시백으로 추가 지급한다. 이에 따라 고창사랑카드 이용자는 최대 20%의 실질적인 소비 혜택을 받을 수 있다.
월 구매한도는 1인당 70만 원으로 추석을 앞두고 장보기와 명절 준비 등 소비가 증가하는 시기에 군민들의 경제적 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.
고창사랑상품권은 지역 내 가맹점에서 사용할 수 있어 명절 소비가 지역 외부로 빠져나가는 것을 막고 소상공인 매출 증대와 지역 내 자금 순환에도 기여할 전망이다.
이번 특별할인은 민선9기 공약사업 제1호인 군민활력지원금 지급과 함께 추진된다. 군은 군민 1인당 30만 원의 활력지원금을 지급하는 데 이어 상품권 특별할인까지 더해 추석 전후 지역 소비 활성화에 힘을 싣는다는 방침이다.
심덕섭 고창군수는 "추석 명절을 맞아 군민들에게 실질적인 소비 혜택을 제공하는 동시에 지역 소상공인과 상권에도 도움이 될 수 있도록 특별할인을 마련했다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com