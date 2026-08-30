[MLS] '슈팅 4개' 손흥민, 7경기째 득점 침묵…LAFC 5경기 무승

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그사커(MLS) LAFC 손흥민이 7경기 째 골사냥에 실패했다.

손흥민은 30일(한국시간) 미국 워싱턴 D.C 아우디필드에서 열린 DC 유나이티드와 2026 MLS 정규시즌 경기에서 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전했다. 풀타임으로 경기장을 누볐지만, 슛 4개를 시도한 것 외에는 별다른 활약을 보여주지 못했다.

[미국 워싱턴 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=LAFC 손흥민이 30일(한국시간) 미국 워싱턴 D.C. 아우디필드에서 열린 DC 유나이티드와 2026 MLS 경기에서 노노기미토와 경합하고 있다. 2026.08.30 willowdy@newspim.com

전반 20분 손흥민이 노노 기미토를 뚫고 돌파를 시도하다가 팔에 얼굴을 맞고 쓰러진 후 간신히 일어났다. 입에서 출혈이 나는 아찔한 사고가 발생했지만, 경기를 계속 진행했다. 2분 뒤, 손흥민은 에보비시와 원투 패스를 받으며 박스 안으로 침투를 시도했다. 하지만 실수로 공을 끝까지 소유하지 못해 득점으로 이어지지 않았다.

손흥민은 번번이 골문을 두드렸지만, 상대 호수비에 의해 막혔다. 결국 경기는 무승부로 마쳤다.

손흥민은 리그 4경기 연속 무득점을 기록하고 있다. 4경기 연속골로 기세를 올렸지만 이후 리그스컵 3경기를 포함한 7경기에서 침묵하고 있다. 해결사가 부진하자, LAFC 역시 5경기 무승(2무 3패)에 그쳤다.

[미국 워싱턴 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=LAFC 손흥민이 30일(한국시간) 미국 워싱턴 D.C. 아우디필드에서 열린 DC 유나이티드와 2026 MLS 경기에서 노노기미토와 경합하고 있다. 2026.08.30 willowdy@newspim.com

이날 LAFC는 16개 슈팅을 퍼부었지만, 유효 슈팅은 하나에 그쳤다. DC 유나이티드는 유효슈팅 3개를 포함한 슈팅 15개를 기록했다. LAFC는 서부 콘퍼런스 3위(승점 36)에, DC 유나이티드는 동부 콘퍼런스 11위(승점 25)에 자리하고 있다.

willowdy@newspim.com