대전신세계 전망대 '스카이 193'로 새단장…9월 말 재개장

AI 핵심 요약beta
- 대전신세계가 27일 전망대 명칭을 스카이 193으로 바꿨다
- 스카이 193은 9월 말 재개장해 체류형 공간으로 운영한다
- 42층 작품 감상, 38~40층 음악·도심 전망을 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전신세계 Art & Science 엑스포타워 전망대가 '스카이 193(SKY193)'이라는 새 이름으로 9월 말 다시 문을 연다.
대전신세계는 27일 엑스포타워 전망대 명칭을 '스카이 193'으로 변경하고 전망과 예술 감상에 더해 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 체류형 공간으로 운영할 계획이라고 밝혔다.
'스카이 193'은 엑스포타워의 높이인 193m와 전망을 의미하는 'SKY'를 결합한 이름이다.
전망대는 세계적인 미술가 올라퍼 엘리아슨(Olafur Eliasson)과 대전신세계가 협업해 지난 2021년 문을 열었다. 기존에는 도심 조망과 예술작품 감상에 초점을 맞췄지만 재개장 이후에는 층별 콘텐츠를 확대한다.
최고층인 42층에서는 올라퍼 엘리아슨의 작품을 감상할 수 있으며 38~40층에서는 음악과 도심 전망을 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 선보일 예정이다.
대전신세계는 스카이 193을 단순 전망대를 넘어 예술과 도시경관, 체험형 콘텐츠를 결합한 공간으로 운영해 지역을 대표하는 관광·문화 명소로 키운다는 계획이다.
gyun507@newspim.com