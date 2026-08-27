예술위, 청년문화예술패스 간편 사용 위해 정부통합인증 도입

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 청년문화예술패스 누리집에 '정부통합인증(Any-ID)'을 도입했다.

'정부통합인증'은 행정안전부가 운영하는 서비스로서, 청년들이 모바일 신분증, 간편인증, 금융인증서 등 본인이 원하는 인증 수단으로 단 한 번만 로그인하면 별도의 재인증 없이 연계되어 있는 다양한 전자정부 누리집과 공공서비스를 이용할 수 있게 한다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 연극 '죽은 시인의 사회' 공연 속 한장면 [사진=마스트 인터내셔널] 2026.08.21 taeyi427@newspim.com

아르코는 정부통합인증 도입으로 청년들이 별도의 아이디와 비밀번호를 관리하는 번거로움 없이 보다 편리하게 청년문화예술패스를 발급 받을 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 앞으로도 청년들이 문화예술을 보다 쉽고 편리하게 누릴 수 있도록 서비스 이용 과정의 불편을 개선해 나갈 예정이다.

[사진=예술위]

청년문화예술패스는 19~20세 청년의 문화예술 향유 기회를 확대하기 위해 공연·전시·영화 관람 및 도서 구입에 사용할 수 있는 문화예술 지원금을 제공하는 사업이다. 청년문화예술패스와 관련한 자세한 사항은 청년문화예술패스 누리집에서 확인할 수 있다.

jyyang@newspim.com