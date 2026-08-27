추미애 "첨단기술·친환경에너지 함께 성장하는 글로벌 기준 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 27일 반도체기업 간담회를 열었다.
- 경기도를 친환경 반도체 거점으로 키우겠다고 밝혔다.
- RE100 이행과 재생에너지 확충 방안을 논의했다.
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삼성·SK·애플·아마존 등 참석...친환경 K-반도체 경쟁력 강화 방안 논의
2030년까지 재생에너지 10GW 보급 추진...ESS 허브 조성 및 전력망 확충
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 글로벌 반도체 및 빅테크 기업 대표단과 만나 경기도를 첨단기술과 친환경 에너지가 공존하는 세계 반도체 산업의 거점으로 조성하겠다는 비전을 밝히고 협력을 당부했다.
추 지사는 27일 성남의 한 호텔에서 삼성전자, SK하이닉스, 애플, 아마존웹서비스(AWS), ASML, 마이크로소프트, 퀄컴, 글로벌반도체협회(SEMI) 관계자 등을 초청해 '글로벌 반도체기업 재생에너지 정책간담회'를 열고 K-반도체의 친환경 미래 경쟁력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.
추 지사는 인사말을 통해 "경기도의 목표는 단순히 반도체 공장을 유치하는 것을 넘어 생산, 패키징, 연구인력, 기반시설이 완결형으로 연결되는 최고 수준의 생태계를 구축하는 것"이라며 "반도체 경쟁은 나노미터 단위에서 시작하지만 승부는 기가와트급 친환경 전력 인프라 공급에 달려 있다"고 강조했다.
이어 "2030년까지 재생에너지 10GW 보급을 목표로 전력 인프라와 행정 지원을 대폭 강화하고 대규모 재생에너지 사업과 ESS(에너지저장장치) 허브 조성을 통해 안정적인 전력 공급 기반을 만들겠다"며 "도지사 직속 초격차반도체전략위원회를 통해 전방위적 지원을 이어가겠다"고 약속했다.
'재생에너지로 K-반도체의 초격차를 연다'를 주제로 진행된 이날 간담회에서는 반도체 공장과 데이터센터의 재생에너지 공급 방안, 조달비용 부담 완화, 영농형 태양광 확대, '경기도-반도체 기업 재생에너지 파트너십' 실행력 제고 등이 집중 조명됐다.
참석 기업들은 대규모 전력 수요에 대응하기 위한 안정적 전력망 구축과 적기 재생에너지 확보를 위한 제도 및 기반시설 마련의 필요성을 피력했다.
경기도는 이번 간담회에서 수렴된 기업별 요구사항과 건의 내용을 바탕으로 후속 협의를 진행하는 한편 산업단지 태양광 설치 확대와 RE100 이행을 저해하는 규제 개선안을 발굴해 정부에 건의할 방침이다.
1141world@newspim.com