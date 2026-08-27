전북도·지역 국회의원, 2차 공공기관 이전·국립의전원 설립 공동 대응

AI 핵심 요약beta
- 전북도와 지역 의원들이 27일 현안 공동대응에 나섰다.
- 2차 공공기관 이전과 국립의학전문대학원 설립을 건의했다.
- 국립중앙의료원 전북 이전과 의료격차 해소도 요구했다.
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지역완결형 국립의전원·국립중앙의료원 이전 건의…공공의료·의료격차 해소
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도와 지역 국회의원들이 전북의 산업 경쟁력 강화와 의료격차 해소를 위한 주요 현안에 공동 대응하기로 했다고 27일 밝혔다.
전북특별자치도는 이날 국회에서 이원택 도지사와 윤준병 민주당 전북도당위원장을 비롯 지역 국회의원들이 공동건의문을 채택하고 2차 공공기관 이전과 지역완결형 국립의학전문대학원 설립 등을 정부에 건의했다.
공동건의문에는 2차 공공기관 이전의 조속한 추진과 전북 핵심기관 배치, 지역완결형 국립의학전문대학원 설립, 국립중앙의료원 전북 이전 등이 담겼다.
참석자들은 2차 공공기관 이전이 단순한 기관 분산에 그쳐서는 안 된다는 데 뜻을 모았다. 지역 산업기반과 이전기관의 기능을 연계하고 관련 기관을 집적해 새로운 산업과 일자리 창출로 이어지는 국가균형성장 정책으로 추진해야 한다는 주장이다.
이를 위해 정부가 이전계획을 수립하는 과정에서 지방자치단체의 의견을 충분히 반영하고 이전 대상과 기준을 구체적으로 제시해야 한다고 요청했다. 이전지역을 결정할 때에도 지역 산업기반과 기관 기능의 연계성, 기관 간 집적 효과 등을 핵심 기준으로 반영해 줄 것을 건의했다.
특히 금융, 농생명바이오, 미래첨단산업 등 전북의 전략산업을 완성할 핵심 공공기관을 정부 이전계획에 우선 반영해 줄 것을 촉구했다.
전북은 1차 공공기관 이전을 통해 국민연금공단과 기금운용본부를 중심으로 금융산업 기반을 구축했으며 농촌진흥청과 국가식품클러스터를 중심으로 농생명산업을 발전시켜 왔다. 새만금 현대자동차 투자와 피지컬AI 산업을 연계한 미래첨단산업 성장거점 조성에도 나서고 있다.
도와 국회의원들은 이 같은 기반을 더욱 강화하기 위해 자산운용·정책금융 분야, 농생명 분야, 산업기술·연구개발 분야 핵심기관을 전북에 집적해야 한다고 강조했다.
지역 의료격차 해소와 공공의료 강화를 위한 지역완결형 국립의학전문대학원 설립도 공동건의문에 포함됐다. 의료인력 양성부터 교육·수련, 연구·진료까지 지역에서 완결되는 공공의료체계를 구축하고 의료인력 부족 문제에 대응해야 한다는 취지다.
또 국립중앙의료원을 전북으로 이전해 지역 공공·필수의료 기반을 강화하고 수도권과 지역 간 의료격차를 해소해야 한다고 정부에 건의했다.
전북도와 지역 국회의원들은 앞으로 공동건의문에 담긴 과제들이 정부 정책에 반영될 수 있도록 공동 대응하고 필요한 입법과 제도 개선에도 협력하기로 했다.
이원택 전북지사는 "2차 공공기관 이전은 전북의 산업과 인재, 일자리를 연결해 새로운 성장동력을 만들어갈 중요한 기회"라며 "전북의 산업기반과 1차 이전기관과의 연계성을 바탕으로 핵심기관 유치에 힘을 모으겠다"고 말했다.
이어 "지역 의료격차 해소와 공공의료 강화를 위한 국립의학전문대학원 설립도 결실을 맺을 수 있도록 지역 국회의원들과 함께 적극 대응하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com