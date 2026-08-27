대전교육청, AI 시대 학교문화·학생자치 방향 모색

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 다음달 29일 원탁회의 참가자를 모집했다.
- 학생·교직원·학부모·시민이 AI시대 학교문화를 논의한다.
- 교육청은 토론 제안을 검토해 정책에 반영할 예정이다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학생을 비롯한 교육공동체의 목소리를 바탕으로 인공지능(AI) 전환 시대 학교문화와 학생자치 방향을 모색한다.
시교육청은 다음 달 29일 유성컨벤션웨딩홀에서 열리는 '2026년 제2회 대전교육공감원탁회의' 참가자를 모집한다고 27일 밝혔다.
'학생의 목소리로 만드는 행복한 학교'를 주제로 열리는 이번 원탁회의에는 학생, 교직원, 학부모, 시민 등이 참여해 AI 전환 시대 학교문화와 학생자치, 건강한 학교놀이 문화 등을 논의한다.
회의는 정책 소개에 이어 그룹별 토론으로 진행되며, 각 그룹에는 전문 퍼실리테이터가 배치돼 참가자들의 원활한 의견 교환을 돕는다.
토론에서 나온 제안은 교육청의 검토를 거쳐 교육정책에 반영할 예정이다.
참여를 희망하는 학생·교직원·학부모·시민은 시교육청 홈페이지를 통해 다음 달 9일까지 신청하면 된다. 학부모와 시민 가운데 봉사시간 인정을 원하는 경우 '1365자원봉사포털'을 통해서도 신청할 수 있다.
오석진 교육감은 "이번 원탁회의를 통해 AI 전환 시대를 맞아 협의와 실천 중심의 학교문화를 조성하고 성숙한 학생자치 문화 구축 방안을 함께 모색하고자 한다"며 "교육공동체의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com