서울시 '기후동행패스' 9월 1일 출시…청년 할인 만 39세로 확대

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 9월 1일 모두의카드 기후동행패스를 출시했다.
- 청년할인 기준을 만 19~39세로 넓혀 특화혜택을 이어간다.
- 기후동행카드 페이백 신청은 9월 말까지 연장했다.
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청소년 7일권 1만3000원·페이백 신청 1개월 연장
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 정부의 '모두의카드'에 서울 시민만의 특화 서비스를 더한 '모두의카드(기후동행패스)'를 9월 1일 출시하고 본격적인 서비스를 제공한다고 27일 밝혔다.
시는 기후동행패스에서도 청년할인 연령 기준을 만 19~34세에서 만 19~39세로 확대해 기존 기후동행카드의 특화 서비스인 청년 할인 혜택을 이어간다.
K-패스·모두의카드를 이용 중인 시민은 별도의 변경 없이 기후동행패스 특화 서비스를 자동으로 적용받을 수 있다. 기후동행패스는 전국 대중교통 수단을 이용할 수 있는 장점을 가지고 있으며, 이용 금액에 대한 환급 혜택이 적용돼 더욱 유리한 할인 서비스가 제공된다.
시는 9월 1일부터 10월 2일까지 25일간(일요일·공휴일 제외) 서울역, 시청역, 잠실역 등 12개 주요 지하철역에서 기후동행패스 현장 홍보부스를 운영한다.
홍보부스에서는 기존 기후동행카드를 반납하면 새롭게 출시된 기후동행패스로 교환하는 무상 교환 행사가 진행된다. 기후동행카드를 사용한 적이 있는 이용자는 사용 완료 후 카드 반납 시 편의점 쿠폰으로 교환 받는 행사도 실시한다.
디지털 기기 사용에 어려움이 있는 어르신을 위해 현장에서는 모바일 앱 설치부터 카드 등록까지 1:1로 이용 방법을 지원한다. 신규 기후동행패스 카드는 K-패스 누리집·카드사 누리집에서 회원가입과 카드 등록을 완료해야 혜택을 받을 수 있다.
시는 기존 기후동행카드 청소년 권종 이용자들을 위해 할인된 가격으로 '청소년 단기권'도 출시한다. 인증을 완료한 청소년은 7일권을 기존 2만원에서 35% 할인된 1만3000원에 이용할 수 있고, 인증은 연 1회 필요하다.
시는 기후동행패스의 청소년 할인 혜택을 연내 확대 적용하기 위해 대도시권광역교통위원회와 지속적으로 협의해 나갈 계획이다. 기존 기후동행카드 혜택인 제대군인 할인 연령 연장(만 42세), 따릉이 할인 연계 등도 연내 적용하겠다고 덧붙였다.
또 시는 고유가 장기화에 따른 시민들의 교통비 부담을 완화하기 위해 추진하고 있는 '기후동행카드(30일권) 월 3만원 페이백' 사업의 혜택을 보다 많은 시민들이 받을 수 있도록 신청기간을 당초 8월 말에서 9월 말까지 1개월 연장한다.
기후동행카드 페이백은 4월 1일부터 6월 30일까지 기후동행카드 30일권을 충전하고, 해당 이용기간을 만료까지 사용한 서울시, 경기도 김포, 과천·구리·성남·하남시 거주 시민이 대상이다. 대상자는 월 3만원씩 최대 3개월간, 총 9만원을 환급받을 수 있다.
환급 신청은 티머니 카드&페이 누리집에서 가능하며, 인터넷 이용이 어려운 어르신·외국인도 우편이나 팩스를 통해 신청 가능하다.
여장권 교통실장은 "디지털 취약계층을 위한 안내를 통해 시민들이 기후동행패스를 원활히 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "청소년 단기권 출시와 페이백 신청기간 연장도 함께 진행될 것"이라고 전했다.
kh99@newspim.com