SM, 텐센트뮤직과 中 합작법인 STE 설립…신인 아이돌 공동 육성

AI 핵심 요약beta
- SM엔터테인먼트가 27일 TME와 중국 베이징에 STE를 설립했다.
- STE 대표에는 슈퍼주니어-M 출신 조미가 선임됐다.
- STE는 중국 신인 아이돌 데뷔와 현지 매니지먼트를 맡는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM)엔터테인먼트가 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(TME)과 합작법인 STE를 설립했다고 27일 밝혔다.
SM은 중국 베이징에 TME와의 합작법인 STE를 설립했으며, 대표이사로 슈퍼주니어의 중국 유닛인 슈퍼주니어-M으로 활동해 온 조미를 선임했다.
STE는 지난 5월 SM과 TME 양사가 업무협약(MOU)를 체결하고 협력 체계를 구축하기로 합의한 데 따라 설립됐다.
새롭게 설립된 STE는 2~3년 내 데뷔를 목표로 준비하고 있는 중국 신인 아이돌 그룹 프로젝트를 추진하며, 아티스트 캐스팅을 위한 오디션과 그룹 데뷔 후 중국 현지 매니지먼트를 주도하게 된다.
또한 SM 소속 중화권 아티스트들의 활동 지원에도 적극 나선다. 향후 STE는 NCT 드림 런쥔을 비롯해 웨이션브이의 양양과 샤오쥔의 중화권 매니지먼트를 전담하면서, 이들에게 한층 정교한 현지화 프로모션과 각종 연예활동 지원을 제공할 계획이다.
특히 아티스트 출신으로 대표이사로 선임되어 이목을 집중시키고 있는 조미 대표는 20년 가까이 슈퍼주니어-M 멤버 및 솔로 아티스트로 활동하며 K팝 제작 시스템 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖췄다.
더불어 그는 SM의 중국법인에서 이사로 재직하며 쌓아 온 경영 실무자로서의 노하우와 현지 트렌드를 아우르는 통찰력을 겸비해, SM과 TME의 합작법인을 성공적으로 이끌 적임자로 평가받고 있다.
STE를 이끌 수장으로서의 포부에 대해 조미 대표는 "SM과 TME의 탄탄한 신뢰와 전략적 비전을 바탕으로 탄생한 합작법인의 대표를 맡게 되어 기쁘다"라며 "지식재산권(IP) 및 콘텐츠 제작 영역에서 SM이 가진 독보적 강점과 중화권 시장의 특성을 완벽히 결합해 차별화된 콘텐츠를 선보이고, 양사의 교두보로서 의미 있는 성과를 창출해 내겠다"고 밝혔다.
alice09@newspim.com