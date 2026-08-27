서울시 '2026 서울아트위크' 31일 개막...159개 전시·프로그램 즐긴다

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 31일부터 내달 6일까지 서울아트위크를 연다
- 서울 전역 141곳서 159개 전시·프로그램을 진행한다
- 을지로 오프닝나잇·키아프·프리즈 등도 함께 열린다
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을지로 일대서 개막 행사 '오프닝나잇' 진행
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 오는 31일부터 다음 달 6일까지 일주일간 '2026 서울아트위크'를 개최한다고 27일 밝혔다. 행사 기간 서울 전역 141개 공간에서 총 159개의 전시와 프로그램이 진행된다.
서울아트위크는 '키아프 서울'과 '프리즈 서울' 등 국제 아트페어 개최 기간 코엑스 일대에 집중된 열기를 서울 전역으로 확산하기 위해 마련됐다. 올해 4회째를 맞았다. 올해는 국·공·사립미술관과 갤러리뿐 아니라 대안·신생 예술공간까지 참여 범위를 넓혔다.
올해 처음 마련된 개막 행사 '오프닝나잇'은 이달 31일 을지로 일대에서 열린다. 을지로의 시각예술공간 20곳이 늦은 시간까지 문을 열고 전시, 퍼포먼스, 아티스트 토크 등을 진행한다.
오프닝나잇의 거점인 뉴스뮤지엄에서는 '장시간 정체 구간을 주행 중입니다. 안전을 위해 가까운 휴게소에서 쉬어가세요'를 주제로 작가 10명의 작품을 선보인다. 빠르게 흘러가는 일상 속 '쉼'과 '멈춤'의 의미를 다양한 시각으로 풀어낸다.
아티스트 토크와 네트워킹 행사도 마련된다. 아티스트 토크에서는 고정균·양은경 작가 등이 작업 세계를 관통하는 '포털'의 개념을 주제로 이야기를 나눈다. 네트워킹 행사에서는 DJ 공연과 함께 아트페어 관계자, 신생 예술공간 운영자, 작가 등이 교류한다.
서울시는 행사 당일 오후 2시부터 9시까지 을지로 일대를 순환하는 버스를 운영한다. 을지로의 갤러리, 독립서점, 카페 등의 정보를 담은 '2026 서울아트위크 특별판 을지미지도'를 제작해 호텔과 예술공간 등에 비치한다.
세계적인 아티스트 라이언 갠더의 공공 프로젝트 '더 파인드(The Find)'도 서울아트위크와 함께 시작된다. 작품 형태의 코인 1만6000개를 을지로 시각예술공간, 코엑스, 한성백제박물관, 서울공예박물관 등 서울 곳곳에 배포해 시민들이 우연히 발견하고 소장할 수 있도록 하는 프로젝트다.
더 파인드는 2023년 영국 맨체스터를 시작으로 스페인 카세레스와 일본 오카야마에 이어 올해 서울에서 네 번째로 진행된다.
서울아트위크 기간 코엑스에서는 내달 2일부터 6일까지 '키아프 서울', 2일부터 5일까지 '프리즈 서울'이 각각 열린다. 서울시립미술관과 서울공예박물관을 비롯한 서울 곳곳에서도 연계 전시가 이어진다.
서울시립미술관 서소문본관에서는 한국 근대 거장전 '유영국: 산은 내안에 있다'를 선보인다. 서울시립 사진미술관에서는 아시아 최초로 마틴 파의 대규모 회고전 '마틴 파: We Are Martin Parr'가 열린다. 북서울미술관, 남서울미술관, 서울공예박물관 등에서도 주요 전시를 진행한다.
서울문화재단과 함께 작가들의 작업공간을 직접 둘러보는 '레지던시 투어'를 운영한다. 금천예술공장과 신당창작아케이드 입주작가의 작업실을 방문해 작품 제작 현장을 살펴볼 수 있다. 신당창작아케이드에서는 입주작가 35명의 작업실을 개방하고 교육·체험 프로그램과 아트마켓도 운영한다.
서울시는 올해 서울아트위크 공식 누리집을 새롭게 개설해 참여 공간과 전시 정보를 제공한다. 위치를 기반으로 주변 전시공간을 확인할 수 있는 스마트서울맵을 운영한다. 행사 기간 참여공간 방문 인증과 최다 방문 이벤트도 진행한다.
민수홍 서울시 문화본부장은 "서울아트위크는 서울 전역의 다양한 미술관과 갤러리, 시민이 함께 만들어가는 서울의 대표 미술축제"라며 "시민들이 서울 곳곳을 직접 찾아가며 새로운 예술공간을 발견하고 특별한 예술적 경험을 누리는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
blue99@newspim.com