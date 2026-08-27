제로베이스원, '숨바꼭질2' 출격…폐쇄 연구소서 숨 막히는 사투

AI 핵심 요약beta
- 제로베이스원이 28일 숨바꼭질2 3회에 출격했다.
- 폐쇄 연구소서 실험체 13호를 피해 사투를 벌였다.
- 숨소리도 조심해야 하는 공포 전개로 긴장감을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 제로베이스원이 '숨바꼭질2'에 출격해 극강의 공포에 맞선다.
28일 오후 6시 공개되는 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2' 3회에서는 비밀스러운 자료가 가득한 폐쇄된 연구소를 배경으로 제로베이스원이 숨 막히는 사투를 펼친다. 지난 시즌 1 워터파크 편에서 특유의 청량한 에너지와 케미로 폭발적인 반응을 이끌었던 제로베이스원이 시즌 2의 세 번째 플레이어로 전격 출격하는 만큼, 또 한 번의 레전드 회차 탄생을 예고해 관심을 모은다.
본편에 앞서 공개된 영상에는 스산한 분위기에 압도된 제로베이스원의 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 멤버들은 "오늘 분위기가 진짜 무섭다", "시즌 2가 확실히 바뀌긴 했다"며 시즌 1보다 한층 커진 스케일과 서늘한 분위기에 놀라움을 감추지 못했다.
무엇보다 이번 에피소드는 '영원히 잠들지 않는 생명체를 만든다'는 미스터리한 수면연구센터 괴담을 배경으로 펼쳐진다. 특수 약물 복용 실험 도중 유일하게 살아남아 소리에 극도로 예민해진 존재 '실험체 13호'가 등장하는 가운데, 정체 모를 연구원으로 모습을 드러낸 스토리텔러 이정현이 "많이 긴장하셨어요? 숨소리가 거치시네요. 13호가 좋아하겠어요"라는 서늘한 경고를 건네자 순간 얼어붙은 듯한 성한빈의 모습이 포착돼 긴장감을 끌어올렸다. 과연 제로베이스원이 소리조차 함부로 낼 수 없는 폐쇄된 연구소에서 '실험체 13호'를 피해 무사히 탈출할 수 있을지 이목이 집중된다.
한편, CJ ENM의 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스' 오리지널 '숨바꼭질2'는 정체불명의 술래를 피해 K-팝 아티스트들이 4444초 동안 생존 게임을 펼치는 공포 버라이어티다.
제로베이스원 편은 내일(28일) 오후 6시 엠넷플러스에서 공개되며, 엠넷플러스 애플리케이션은 물론 PC와 모바일 웹에서도 편리하게 시청할 수 있다. 오는 29일 오후 11시 엠넷에서도 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com