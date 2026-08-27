올해 서울 출생아 수·혼인건수 증가율 전국 1위

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서울시 "아이성장·가족친화 정책 지원 강화"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 올해 상반기 서울의 출생아 수와 혼인건수의 전년 동기 대비 증가율이 전국 17개 시도 가운데 가장 높은 것으로 나타났다. 두 지표 모두 2024년 이후 증가세를 보이고 있다.

서울시는 임신·출산뿐 아니라 육아와 가족 지원까지 저출생 대책을 확대한다는 방침이다.

27일 서울시에 따르면 국가데이터처가 전날 발표한 '2025년 출생통계'에서 지난해 서울의 출생아 수는 4만5516명으로 전년 대비 9.4% 증가했다. 증가율은 전국 17개 시도 가운데 가장 높았다.

서울 합계출산율·출생아 수·혼인 건수 지표 [사진=서울시]

서울의 출생아 수는 2024년에 이어 지난해까지 2년 연속 증가했다. 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인 합계출산율도 지난해 0.63명으로 상승했다. 2023년 0.55명으로 역대 최저치를 기록한 이후 2년 연속 반등한 것이다.

올해도 출생아 증가 흐름이 이어지고 있다. 국가데이터처가 같은 날 발표한 '2026년 6월 및 2분기 인구동향'에 따르면 올해 상반기 서울의 출생아 수는 2만6924명이다. 전년 동기 대비 18.7% 증가했다. 증가율은 전국 17개 시도 가운데 가장 높았다.

혼인건수도 증가세다. 서울의 혼인건수는 2023년부터 지난해까지 3년 연속 늘었다. 올해 상반기에는 2만6840건으로 전년 동기 대비 10.9% 증가했다. 증가율은 전국 17개 시도 중 가장 높은 수치다.

서울시는 최근 출생아와 혼인건수 증가세를 이어가기 위해 임신·출산 과정의 경제적 부담을 줄이는 지원 정책을 추진하고 있다.

임신 기간 이동 부담을 덜어주는 '임산부 교통비'가 대표적이다. 현재까지 약 21만명이 지원받았다. 출산 후 산모의 건강 회복을 돕는 '서울형 산후조리경비'는 약 12만명이 이용했다. 올해 3월부터는 둘째아 이상 지원금을 상향해 다자녀 가정에 대한 지원도 강화했다.

난임부부 시술비 지원도 확대하고 있다. 서울시는 2023년부터 소득기준과 시술별 횟수 제한을 차례로 폐지했다. 2023년부터 올해 7월까지 약 21만건의 시술비를 지원했다.

신혼부부의 주거 안정을 위한 장기전세주택Ⅱ '미리내집'은 올해 8월 기준 총 7108호를 공급했다. 결혼과 출산을 계획하는 신혼부부에게 안정적인 주거와 내 집 마련 기회를 제공한다는 취지다.

출산과 육아에 대한 시민들의 인식이 개선된 것으로 나타났다. 서울연구원 조사에 따르면 '서울이 아이를 낳고 키우기 좋은 도시'라는 양육자들의 평가는 5점 만점에 2023년 3.50점에서 2024년 3.58점, 지난해 3.66점으로 높아졌다.

3년 내 출산 의향이 있다고 응답한 비율도 무자녀 부부의 경우 2024년 68.5%에서 지난해 79.4%로 상승했다. 유자녀 부부도 같은 기간 30.3%에서 39.9%로 높아졌다.

서울시는 출생아와 혼인건수 증가 흐름이 지속될 수 있도록 임신·출산 지원을 넘어 육아와 가족 지원까지 저출생 대응 범위를 넓힐 방침이다. 정책 수요가 높은 사업에 대한 지원도 확대한다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 "서울의 출생아 수와 출생의 선행지표라 할 수 있는 혼인건수가 동반 상승하고 있는 것은 부부의 탄생이 늘면서 이것이 다시 생명의 탄생으로 이어지는 선순환이 서울에서 뚜렷하게 나타나고 있음을 보여준다"고 말했다.

이어 "최근의 이런 흐름을 장기적으로 가져가기 위해 탄생은 물론 육아와 가족에 대한 지원을 강화해 전방위적인 저출생 대응체계를 만들어가겠다"고 덧붙였다.

blue99@newspim.com