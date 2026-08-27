AI 교과서 교사가 직접 만든다…초·중·고 16개 과목 2028년 도입

AI 핵심 요약beta
- 교육부가 27일 현장교원 참여 AI 교과서 개발을 밝혔다.
- 초·중·고 16개 과목을 선정해 내년 시범 적용한다.
- 정식 수업 활용은 2028년 3월부터다.
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내년 학교서 시범 적용 후 인정심의…최신 기술은 별도 자료로 보완
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 현장 교원이 직접 개발에 참여하는 인공지능(AI) 교과 인정교과서와 연계 교육자료를 처음으로 개발해 2028년 3월부터 학교 수업에 활용한다고 27일 밝혔다.
교육부는 이를 위해 28일부터 이틀 동안 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 AI 교과 교과서 집필위원을 대상으로 'AI 교과 교과서 개발 역량 강화 연수'를 연다.
그동안 일선 학교에서는 AI 관련 교과가 다양하지 않아 학교장이 별도로 과목을 개설한 뒤 교사가 직접 만든 교육자료를 사용하는 경우가 많았다. 이 과정에서 교사들이 매 학기 수업자료를 새로 제작해야 하는 부담이 있다는 지적이 제기돼 왔다.
교육부는 이 같은 현장 부담을 줄이기 위해 올해 처음으로 AI 관련 교과서와 교육자료 개발을 지원한다.
공모를 통해 초등학교 6개와 중학교 2개 및 고등학교 8개 등 모두 16개 과목을 선정했다. 개발된 교과서는 2028년 3월부터 학교 수업에 적용할 예정이다.
교과서 집필은 현장 교원이 중심이 된다. 교사들이 교육과정을 직접 분석해 단원을 구성하고 원고를 작성하는 등 개발 전 과정에 참여한다. 실제 수업 경험과 학생들의 학습 수준을 반영해 학교 현장에서 활용하기 쉬운 교과서를 만든다는 취지다.
개발 대상에는 '인공지능과 윤리'와 '인공지능 탐구'뿐 아니라 '인공지능을 위한 선형대수학' 'AI 바이브 코딩으로 탐구하는 미디어와 사회' '디지털 시민과 인권' 등 다양한 과목이 포함됐다.
초등학교에서는 서울·대구·충북교육청이 참여하고 중학교는 인천·경기교육청이 개발을 맡는다. 고등학교 과정에는 서울과 대구·인천·광주·대전·세종·충남·제주교육청이 참여한다.
교과서 개발은 교육부와 과학기술정보통신부 및 10개 시도교육청의 협업 방식으로 추진된다.
과기정통부는 AI 분야 전문가와 집필·검토위원을 추천해 최신 기술 동향이 교과서에 반영될 수 있도록 지원한다. 시도교육청은 개발 과목과 집필진을 발굴하고 학교 교육과정 운영과 연계하는 역할을 맡는다. 충남대학교 능력중심교육과정·교과서연구소는 편찬기관으로 참여해 집필진 구성부터 원고 작성과 인정심의 대응까지 지원한다.
빠르게 변하는 AI 기술의 특성을 고려해 교과서와 별도의 교육자료도 함께 만든다.
AI의 핵심 개념과 원리처럼 비교적 변화가 적은 내용은 교과서에 담고 최신 기술 동향과 실습 및 활동 사례는 책이나 웹 기반 별책 자료로 개발한다. 별도 교육자료는 기술 변화에 맞춰 지속적으로 보완할 예정이다.
이번에 개발되는 교과서는 시도교육감이 심사하고 학교가 선정해 사용하는 인정교과서다. 내년 1학기 학교 현장에 먼저 시범 적용해 활용성과 완성도를 검증한 뒤 하반기 시도교육청의 인정심의를 거친다. 정식 학교 적용 시점은 2028년 3월이다.
장홍재 교육부 학교정책실장은 "인공지능(AI)은 기술의 변화가 빠른 분야인 만큼 최신 내용을 적시에 유연하게 담아낼 수 있는 형태와 구조로 교과서가 개발되어야 한다"라며 "수업을 가장 잘 아는 현장 교사들이 주도적으로 교과서와 교육자료를 만들어, 어느 학교에서나 학생들이 인공지능(AI) 소양과 역량을 탄탄히 기를 수 있도록 뒷받침하겠다"라고 밝혔다.
jane94@newspim.com