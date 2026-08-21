韩国旅游体验多元化 外国游客"沉浸式"体验韩国人日常

纽斯频通讯社首尔8月21日电 随着来韩旅游热度持续升温，外国游客的韩国旅游体验正从游览热门景点、品尝传统美食，逐步延伸至体验韩国人的日常生活。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

据韩国观光公社（旅游发展局）18日发布的数据，2025年1月至11月，来自22个主要国家和地区的外国游客人数达1598.2万人次，同比增长15.3%。2025年1月至12月，上述国家和地区与韩国旅游相关的社交媒体提及量达606.7万条，同比增长8.3%。

韩国观光公社对全球社交媒体数据的分析显示，围绕韩国美食、美容以及旅游体验等实际体验产生的内容成为主要话题。外国游客分享的韩国旅游经历已从传统景点扩展至汗蒸房、个人色彩测试、美容院、咖啡馆等日常生活场景。

近期一些海外电影人的韩国行程也体现出这一趋势。为宣传电影《奥德赛》访韩的演员马特·达蒙观看了韩国职业棒球比赛，演员查理兹·塞隆分享了在韩国接受皮肤护理的经历。导演克里斯托弗·诺兰则与妻子、该片制片人艾玛·托马斯在首尔游览，期间到访欧利芙洋（Olive Young）并品尝盐面包等。

韩国人的日常休闲文化也逐渐成为外国游客的旅游体验内容。韩国职业棒球比赛就是其中之一。乐天巨人队相关人士表示，近期现场外国观众有所增加，不少外国游客对韩国棒球特有的助威文化表现出浓厚兴趣。一些游客会跟唱球员助威歌曲、参与助威舞蹈，同时购买球队周边商品和球场食品。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

外国游客对韩国日常生活的兴趣也正在从首尔向地方地区扩展。在釜山，一些外国游客不仅游览甘川文化村等知名景点，还会乘坐社区巴士经过山坡道路，或前往荒岭山欣赏夜景，将当地交通方式和日常生活空间本身也视为旅游体验的一部分。

旅游业界认为，这种趋势可能进一步向韩国其他地方城市扩散。目前，在江原道高城、襄阳以及庆州等地也能看到外国游客增加的迹象。

专家认为，外国游客从热门景点转向韩国日常生活，与国际旅游日益普及以及韩国流行文化在全球范围内传播有关。随着外国游客和回访游客增加，这一趋势有望进一步向地方地区扩展。不过，地方旅游要吸引外国游客，仍需打造具有地方特色的旅游内容，并完善交通、住宿、餐饮、购物和旅游咨询等基础设施。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社