전북도, 1036억원 지역성장펀드 출범…전북기업에 800억원 이상 투자

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 20일 1036억원 모펀드를 출범했다.
- 정부·지자체·기업 출자로 지역성장펀드를 결성했다.
- 전북도는 800억원 이상을 도내 기업에 투자한다.
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전국 5개 대상지 중 첫 출자자 모집 완료, 2038년까지 12년간 운용
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 중소벤처기업부 지역성장펀드 사업 대상지 가운데 가장 먼저 출자자 모집을 마치고 1036억원 규모의 모펀드를 공식 출범시켰다고 20일 밝혔다.
이번에 출범한 모펀드는 정부 모태펀드 출자금 611억원과 전북자치도, 금융권, 현대차, 비나텍 등 지역기업, 원광대가 참여한 425억원을 더해 총 1036억원 규모로 조성됐다. 2026년부터 2038년까지 12년간 운용된다.
전북자치도는 이날 전주 라한호텔에서 중기부, 한국벤처투자, 금융권, 앵커기업, 지역 유관기관 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 '전북 지역성장펀드 결성식'과 벤처투자 플랫폼 'J-피움' 행사를 개최했다.
결성식에는 이원택 전북지사와 노용석 중기부 장관직무대행, 이대희 한국벤처투자 대표, 전북은행장, 농협은행·하나은행·현대차 관계자, 원광대 총장 등이 참석했다. 한국벤처투자는 펀드 운용계획을 설명했고 전북자치도는 벤처투자 생태계 대전환 전략을 발표했다.
전북도는 펀드 조성액의 80%인 800억원 이상을 도내 기업에 의무 투자하도록 설계해 지역 벤처·창업기업의 자금난 해소와 성장 지원에 집중할 계획이다.
오는 10월에는 모펀드 운영위원회를 거쳐 1800억원 규모 자펀드 운용사를 선정하고 본격적인 투자에 들어간다.
전북은 지난 1월 중기부 공모에서 4대 과학기술원을 보유한 4개 지역에 이어 전국에서 유일하게 추가 선정됐다. 이후 지자체와 금융권, 앵커기업, 대학의 출자를 조기에 확정하며 다른 지역보다 먼저 펀드 결성을 마무리했다.
결성식과 함께 열린 'J-피움' 행사에는 도내 창업기업 40여 개사와 국내 벤처캐피털 등 투자사 50여 곳이 참여해 기업설명회와 1대1 투자 상담을 진행했다.
이원택 전북자치도지사는 "펀드 결성에 힘을 보태준 모든 출자기관에 감사드린다"며 "이번 펀드를 마중물 삼아 도내 유망기업이 자금 걱정 없이 성장하는 대한민국 대표 창업도시 전북을 만들어 가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com