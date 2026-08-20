대전 유성구, 일본 투자사와 지역 스타트업 연결

AI 핵심 요약beta
- 대전 유성구가 9월 1일부터 이틀간 일본 파트너 초청 투자 상담회를 연다.
- AI·로봇·반도체 등 지역 스타트업의 일본 투자·협력 기회를 넓히려 했다.
- SBI인베스트먼트 등 4개사와 1대1 상담을 통해 진출 지원에 나섰다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 유성구가 지역 창업기업의 일본 시장 진출과 투자 유치를 돕기 위해 현지 주요 투자사·기업과의 직접 연결에 나선다.
유성구는 오는 9월 1일부터 2일까지 대전 팁스타운에서 '2026 스타트업코리아 투자 위크'와 연계한 '일본 파트너 초청 투자 상담회'를 연다고 20일 밝혔다.
이번 상담회는 창업진흥원, 대전창조경제혁신센터와 함께 AI·로봇·반도체·자동차·바이오·헬스케어 등 신산업 분야 지역 스타트업과 일본 기업 간 투자 및 사업 협력 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
행사에는 SBI인베스트먼트㈜, JIC벤처그로스인베스트먼트㈜, ㈜tb이노베이션즈, 교세라㈜ 등 일본의 주요 투자·기업 파트너 4개사가 참여한다.
첫날에는 일본 측 파트너들이 투자 관심 분야와 협력 수요를 직접 소개하는 '리버스 피칭'과 질의응답이 진행된다.
둘째 날 오전에는 국내 창업기업들이 일본 파트너를 대상으로 기업과 제품·서비스를 소개하는 '3분 피칭'과 커피챗이 이어진다. 오후에는 사전 매칭을 통한 1대1 상담을 진행해 투자와 사업 협력 가능성을 구체적으로 논의한다.
행사 기간 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소도 별도 부스를 운영해 일본 진출을 준비하는 스타트업에 현지 시장 동향과 지원사업 정보를 제공할 예정이다.
정용래 유성구청장은 "지역 창업기업들이 일본 투자자와 기업을 직접 만나 실질적인 협력 기회를 만들 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 해외시장 진출과 성장을 지원할 수 있는 국내외 네트워크를 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com