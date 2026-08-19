노사발전재단, 네이버와 IT 업종 중장년 재취업 지원 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 노사발전재단이 19일 네이버와 업무협약을 체결했다.
- IT 특화 재취업지원서비스 확산과 중장년 고용안정 지원에 나섰다.
- ESG 기반 공동컨설팅으로 중소IT기업 역량을 높이기로 했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노사발전재단은 네이버와 IT 산업 재취업지원서비스 확산 및 중장년 고용안정 지원을 위한 업무협약을 19일 체결했다.
협약은 노동부 재취업지원서비스 제도 개편에 따라 ESG 기반 상생협력 모델을 구축하고, IT 업종 특화 재취업지원서비스를 산업 전반으로 확산하기 위해 마련됐다.
네이버는 재단의 기업컨설팅을 바탕으로 국내 최초의 IT 업종 특화 재취업지원서비스 모델을 구축하고, 차별화된 성과를 인정받아 지난해 고용노동부 장관상을 수상한 바 있다.
재단은 우수사례를 중소기업으로 확산하기 위해 올해 재취업지원서비스 공동컨설팅 사업을 새롭게 추진하고 있다. 대기업의 운영 경험과 재단의 전문 컨설팅을 연계하는 상생협력 방식이다.
이번 협약을 통해 양 기관은 ▲ESG 기반 상생형 공동컨설팅 ▲IT 업종 특화 재취업지원서비스 모델 확산 ▲중소 IT기업 운영 역량 강화 등을 함께 추진할 예정이다.
양 기관은 지속적으로 협력하면서 IT 산업 재취업지원서비스 우수모델 확산과 중장년 고용안정에 기여할 계획이다.
박종필 노사발전재단 사무총장은 "이번 협약은 대기업의 우수 운영 경험과 공공의 전문 지원체계를 결합한 상생협력 모델"이라며 "IT 업종 특화 재취업지원서비스를 지속적으로 확산해 더 많은 중소기업과 중장년 근로자가 혜택을 받을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com