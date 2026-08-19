나홍진 '호프', 칸·토론토 이어 스페인 산세바스티안 간다

AI 핵심 요약beta
- 영화 호프가 19일 산세바스티안 영화제 초청됐다
- 호프는 펄락 섹션서 현지 관객과 만난다
- 제임스 건은 호프와 정호연을 호평했다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '호프'(HOPE)가 제74회 산세바스티안 국제영화제에 공식 초청됐다.
19일 배급사에 따르면 '호프'는 오는 9월 18일부터 26일까지 열리는 제74회 산세바스티안 국제영화제 펄락(Perlak) 섹션에 초청돼 현지 관객들과 만난다.
산세바스티안 국제영화제는 세계영화제작자연맹(FIAPF)이 공인하는 국제영화제로, 스페인어권을 대표하는 영화제 중 하나다. '호프'가 초청된 펄락 섹션은 다른 국제영화제에서 주목받은 작품 가운데 스페인에서 개봉하지 않은 장편을 소개하는 부문이다.
'호프'는 앞서 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문을 시작으로 제25회 뉴욕아시아영화제(NYAFF), 제51회 토론토국제영화제에 초청된 데 이어 산세바스티안 국제영화제까지 이름을 올렸다. 전 세계 200여 개 국가 및 권역에서 개봉도 확정했다.
DC 스튜디오 공동 회장이자 '가디언즈 오브 갤럭시' 시리즈 등을 연출한 제임스 건 감독도 작품에 대한 소감을 전했다.
제임스 건 감독은 차기작 배우 및 스태프들과 '호프'를 관람한 뒤 "'추격자', '황해', '곡성'을 보고 나홍진 감독의 작품을 좋아해 왔다"며 "특히 '황해'를 정말 사랑하는 팬으로서 나홍진 감독의 새롭고 훌륭한 영화 '호프'를 관람할 수 있어 정말 기뻤다"고 말했다.
호포항 순경 '성애' 역을 맡은 정호연에 대해서는 "정말 끝내줬다"고 평가했다.
'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 들으면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com