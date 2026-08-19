서울시, 발달장애인 AI 행동분석 시스템 도입…"도전행동 78% 감소"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 2023년부터 발달장애인평생교육센터에 인공지능(AI) 기술을 도입해 발달장애인의 도전행동을 자동으로 기록하고 분석할 수 있는 'AI 행동분석 시스템'을 운영 중이라고 19일 밝혔다.
이 시스템은 발달장애인이 의사소통의 어려움으로 자해나 타해 등의 행동을 보일 때 발생하는 도전행동을 분석하는 데 도움을 주고 있다. 도전행동이 심해지면 일상생활과 사회활동에 지장을 초래할 수 있어 전문적인 지원이 필요하다.
AI 행동분석 시스템은 센터 내의 AI 기반 영상 시스템을 통해 도전행동의 발생 장면을 포착하고 행동의 유형, 빈도, 지속시간 등을 자동으로 기록한다. 이를 통해 전문가들은 보다 객관적으로 행동 원인을 분석할 수 있다.
축적된 데이터를 토대로 행동중재 전문가는 행동 발생 전후의 상황을 분석해 중재계획을 수립하고, 센터 종사자와 보호자에게 맞춤형 대응방법을 제시한다. 예를 들어, 특정 행동이 나타날 때 대체 행동으로 그림카드를 사용하는 방법을 권장하기도 한다.
AI 행동분석 시스템과 전문가 중재를 연계한 센터에서는 도전행동 감소 효과도 확인되고 있다. 도봉센터 이용인의 도전행동 발생 건수는 2025년 상반기 181건에서 2026년 상반기 39건으로 78% 감소했고, 중랑센터도 같은 기간 124건에서 82건으로 34% 줄었다.
센터에서 실시되는 지원은 가정으로도 연계된다. 보호자와 돌봄종사자는 전용 플랫폼을 통해 AI 전문가의 중재 방법을 활용하고, 가정에서 발생하는 행동은 촬영해 전문가 상담을 받을 수 있다.
서울시는 2023년부터 종로·도봉 발달장애인평생교육센터를 시작으로 2024년 중랑·동대문센터까지 총 4곳에 AI 행동분석 시스템을 구축해 운영하고 있으며, 추가로 올해 하반기 노원 등 2개 센터에 시스템을 설치할 예정이다.
정진우 복지실장은 "AI 도전행동 완화 지원사업은 발달장애인의 스트레스를 낮추고, 보호자의 돌봄 부담을 경감하는 데 도움을 주고 있다"며 "다양한 정책을 발굴하고 시행하기 위해 노력하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com