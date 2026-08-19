안철수 "호르무즈 파병으로 한미동맹 재건축해야...핵잠 건조 협상도"

AI 핵심 요약beta
- 안철수 의원이 19일 호르무즈 파병 필요성을 주장했다
- 장병 안전 전제 아래 한미동맹 재건축을 촉구했다
- 핵잠수함·우라늄 협상도 지렛대로 삼아야 한다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 19일 "호르무즈 파병으로 훈련에 머무르는 동맹을 넘어 실제 위기에 함께 대응하는 강력한 한미동맹을 재건축해야 한다"고 주장했다.
안 의원은 이날 페이스북을 통해 "이재명 정부가 호르무즈 해협의 자유로운 항행을 위한 '군사적 기여 방안'을 처음으로 공식 언급했다. 해상초계기와 군수지원함, 기뢰탐지장비 등의 투입도 검토하고 있다고 한다"며 이같이 밝혔다.
안 의원은 "저는 지난 3월 이란전 발발 직후 호르무즈 파병을 주장했다"며 "장병 안전과 명확한 임무 범위를 전제로 해야 함은 물론"이라고 했다.
그는 "우리는 다른 나라들보다 호르무즈 해협을 통한 원유 운송의 의존도가 높기 때문에 우리 선박과 에너지 주권이 걸린 실존적 문제이며, 한미동맹을 의존에서 상호 기여로 발전시킬 기회였기 때문"이라고 주장했다.
이어 "트럼프 대통령의 패키지 외교를 고려할 때 관세 인하를 위한 미국 투자 약속을 지키지 못한 상황에서 소극적인 대응은 경제·통상 압박으로 돌아올 수 있다고도 경고했다"고 밝혔다.
안 의원은 "이재명 정부는 다섯 달을 허비하고 동맹의 신뢰까지 흔들린 뒤에야 현실을 깨닫고 뒤늦게 '군사적 기여' 공론화에 나섰다"며 "장병 안전과 명확한 임무 범위를 전제로 국회 동의 절차에 착수하고 파병을 추진해야 한다"고 주장했다.
그러면서 "이를 지렛대로 핵추진 잠수함 건조와 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대도 협상해야 한다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com