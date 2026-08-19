LG엔솔, 美 랜싱공장 가동…ESS 판 키운다

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 18일 미시간 랜싱 공장 가동했다
- 랜싱 공장은 북미 7번째 거점으로 ESS·EV 배터리를 생산했다
- 회사는 북미 5대 거점으로 ESS 대응과 현지화 강화했다
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연말 북미 ESS용 LFP 캐파 50GWh 이상 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = LG에너지솔루션이 미국 미시간주 랜싱 공장을 본격 가동했다.
LG에너지솔루션은 18일(현지시간) 미국 미시간주에서 '미시간 랜싱 공장(LG Energy Solution Michigan-Lansing)' 오픈 기념식을 개최했다고 19일 밝혔다.
행사에는 그레첸 휘트머 미시간 주지사, 더그 버검 미국 내무부 장관, 톰 배럿 공화당 하원의원과 홍상우 시카고 총영사, 김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 사장, 최대식 미시간 법인장 등이 참석했다.
랜싱 공장은 LG에너지솔루션의 북미 지역 7번째 생산공장이다. ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리와 전기차용 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리를 함께 생산하는 복합 제조 거점으로 운영된다. 연간 총 생산능력은 35GWh 이상이다.
ESS용 LFP 배터리는 LG에너지솔루션의 ESS 시스템통합(SI) 법인 버텍을 통해 주요 전력 인프라 및 인공지능(AI) 데이터센터 관련 고객에게 공급될 예정이다.
LG에너지솔루션은 지난해 말 기준 북미 지역에서 약 140GWh 규모의 ESS 수주잔고를 확보했다. 올해 상반기에만 총 3조원 이상의 신규 수주 계약도 체결했다.
전기차용 배터리는 토요타에 공급된다. 미국 켄터키주 조지타운 토요타 생산공장에서 생산되는 2027년형 하이랜더 등에 탑재될 예정이다. LG에너지솔루션과 토요타는 2023년 배터리 공급계약을 체결한 바 있다.
랜싱 공장 가동으로 LG에너지솔루션은 북미 ESS 시장 대응을 위한 5대 생산거점 구축도 마무리했다.
LG에너지솔루션은 미시간 랜싱 공장과 홀랜드 공장, 캐나다 넥스트스타에너지 온타리오 공장 등 3개 단독 생산거점과 혼다 합작법인 L-H 배터리컴퍼니 오하이오 공장, GM 합작법인 얼티엄셀즈 테네시 공장 등 2개 합작공장을 통해 북미 ESS 수요에 대응한다.
회사는 약 2년 반 동안 전기차 중심의 생산 포트폴리오를 ESS와 신사업으로 확대하는 리밸런싱을 추진해왔다. 시장 수요 변화에 맞춰 기존 생산시설을 전환하고 투자자산 활용도를 높이는 방식이다. 이를 바탕으로 올해 말까지 북미에서 50GWh 이상의 ESS용 LFP 배터리 생산능력을 확보할 계획이다.
LG에너지솔루션 관계자는 "랜싱 공장은 포트폴리오 리밸런싱과 운영 효율화를 위한 노력의 실질적인 성과"라며 "5대 생산거점을 기반으로 생산 역량과 현지화 전략을 강화해 북미 ESS 시장의 기회를 선점해 나갈 것"이라고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com