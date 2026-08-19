컬리, 추석 선물 1800여개 최대 77% 할인

AI 핵심 요약beta
- 컬리가 19일 31일까지 추석 얼리버드 기획전을 연다고 밝혔다.
- 한우·건기식 등 1800여개 상품을 최대 77% 할인 판매한다.
- 무료배송·사전예약·쿠폰·카드 할인 혜택도 제공한다.
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지정일 수령 서비스 운영
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 컬리는 오는 31일까지 '2026 추석 얼리버드' 기획전을 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 기획전에서는 한우와 건강기능식품 등 명절 선물세트부터 화장품, 디저트까지 1800여개 상품을 최대 77% 할인한다. 무료배송과 사전예약, 선착순 쿠폰, 카드사 할인 혜택도 제공한다.
컬리는 기존 컬리멤버스 회원 또는 4만원 이상 구매 고객에게 제공하던 무료배송 혜택을 '무료 배송' 표시가 붙은 4만원 이하 선물세트까지 확대했다. 대상 상품에는 '태극당 종합 과자 세트', '조말론런던 핸드크림', '산타마리아노벨라 장미수 토너', '김소형원방 흑염소 진액스틱' 등이 포함된다.
'컬리온리 선물' 코너에서는 컬리에서만 구매할 수 있는 선물세트를 판매한다. 'Kurly's 1++ 등심·갈비·차돌박이 세트', '핀카듀에르나스 엑스특라 버진 오일', '에스트라 리제덤365 캡슐세럼', '르네휘테르 포티샤 두피·모발 샴푸' 등을 마련했다.
사전예약 서비스 대상인 '백년가게 덕화명란', '조선호텔 LA갈비', '옥돔·갈치·민어굴비' 등 80여개 제품은 다음달 18일부터 추석 당일인 25일 새벽 사이 원하는 수령일을 지정할 수 있다.
컬리멤버스 회원에게는 매주 월·수·금 오후 3시 20% 할인 쿠폰을 선착순 지급한다. 할인 한도는 최대 1만원이다.
컬리카드로 4만원 이상 결제하면 최대 2만원, 롯데·비씨·신한·하나·현대카드로 5만원 이상 결제하면 최대 1만5000원을 할인한다. 기획전 기간 프로모션 상품을 구매한 고객에게는 다음달 3일부터 17% 재구매 쿠폰을 순차 지급한다.
kji01@newspim.com