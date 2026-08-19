셀트리온, 아시아 바이오시밀러 시장 성과 확대…주요국 점유율 1위

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 19일 아시아서 바이오시밀러 점유율을 높였다.
- 램시마와 트룩시마가 싱가포르·태국 등서 1위를 유지했다.
- 하반기 신제품 출시로 현지 판매망 확장에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
말레이시아 베그젤마 1분기 30%로 1위
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 아시아 주요 시장에서 자가면역질환과 항암 분야 바이오시밀러의 처방 점유율을 확대하고 있다.
셀트리온은 말레이시아와 싱가포르, 태국 등 아시아 주요 시장에서 현지 법인을 중심으로 직접판매 체제를 운영하며 국가별 입찰 환경과 의료 시스템에 맞춘 영업·마케팅을 강화하고 있다고 19일 밝혔다.
의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 올해 1분기 기준 자가면역질환 치료제 '램시마'(성분명 인플릭시맙)는 싱가포르에서 93%의 점유율을 기록했다. 홍콩에서는 84%, 태국 78%, 말레이시아 72%로 각 시장에서 점유율 1위를 유지했다.
항암 바이오시밀러도 주요 시장에서 처방 점유율을 확보하고 있다. 혈액암 치료제 '트룩시마'(성분명 리툭시맙)는 같은 기간 싱가포르와 태국에서 각각 93%, 78%의 점유율로 1위를 기록했다.
유방암·위암 치료제 '허쥬마'(성분명 트라스투주맙)는 말레이시아에서 51%, 태국에서 42%의 점유율을 나타냈다.
말레이시아에서는 전이성 직결장암·유방암 치료제 '베그젤마'(성분명 베바시주맙)의 점유율 상승세가 두드러졌다. 지난해 4분기 현지 베바시주맙 제품 가운데 점유율 4위였던 베그젤마는 올해 1분기 30%를 기록하며 1위로 올라섰다.
셀트리온은 현지 법인을 통한 직접판매와 입찰 대응을 시장 확대의 배경으로 꼽았다. 입찰 비중이 높은 아시아 시장에서 공급 안정성을 바탕으로 수주를 확대하고, 현지 학회와 의료진을 대상으로 제품 관련 영업·마케팅 활동을 이어가고 있다는 설명이다.
하반기에는 후속 바이오시밀러 출시도 확대한다. 셀트리온은 올해 하반기 태국에서 알레르기질환 치료제 '옴리클로'(성분명 오말리주맙)와 골질환 치료제 '스토보클로·오센벨트'(성분명 데노수맙)를 출시할 예정이다.
말레이시아와 싱가포르에서는 연내 자가면역질환 치료제 '스테키마'(성분명 우스테키누맙)를 출시해 제품 포트폴리오를 확대한다.
셀트리온은 기존 제품 판매 과정에서 구축한 현지 영업망을 후속 제품에 활용해 시장 진입 속도를 높인다는 전략이다. 아시아 지역에서 판매하는 제품 수를 늘려 매출 확대와 수익성 개선을 추진할 계획이다.
셀트리온 관계자는 "램시마를 비롯한 주요 제품군이 아시아 주요국에서 점유율 1위를 지속하며 시장 영향력을 높이고 있다"며 "기존 제품군의 성과가 신규 제품으로 이어질 수 있도록 영업 활동을 강화하고 아시아 지역 실적 성장을 위해 사업 역량을 집중하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com