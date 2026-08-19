G마켓, 농산업 중소셀러 상품 30% 할인

AI 핵심 요약beta
- G마켓이 19일 중소셀러 할인전 열었다.
- 한국중기유통원·농업기술진흥원과 동행마켓서 진행했다.
- 31일까지 30% 쿠폰으로 농산품 판다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최대 2만원 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 한국중소벤처기업유통원, 한국농업기술진흥원과 함께 '농산업 우수 혁신제품 모음전'을 열고 중소셀러 상품을 할인 판매한다고 19일 밝혔다.
이번 기획전은 지역 중소상공인 셀러의 판로 확대를 지원하는 G마켓 상생 전용관 '동행마켓'에서 12월 31일까지 진행한다. 국내 농산업 중소셀러의 상품과 지역 특산품을 선보인다.
기획전 상품 구매 시 30% 할인쿠폰을 제공한다. 5000원 이상 구매하면 최대 2만원까지 할인받을 수 있으며 G마켓 고객은 하루 최대 3회 내려받아 사용할 수 있다.
쿠폰 비용은 참여 셀러의 부담 없이 G마켓과 한국중소벤처기업유통원, 한국농업기술진흥원이 함께 부담한다. 할인 금액과 쿠폰 이용 조건은 변경될 수 있다.
판매 품목은 가공식품, 건강식품, 신선식품, 라이프스타일 상품 등이다. 훈제 통삼겹살 바베큐, 누룽지샌드 기프트세트, 배도라지 오미자 제품, 도시락김, 동결건조 방울양배추 간식, 미스트 등을 판매한다.
지역 특산품으로는 경산대추선물세트 명품 4호와 김천 호두먹빵 세트, 언양메주 전통된장, 문경 오미자청 등을 마련했다.
행사 세부 내용은 G마켓에서 '동행마켓'을 검색한 뒤 '농산업 우수 혁신제품 모음전' 배너를 통해 확인할 수 있다.
kji01@newspim.com