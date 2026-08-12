진주시, 소방차 20대 투입 가뭄 피해 농가 지원…"농업용수 공급"

AI 핵심 요약beta
- 진주시가 12일 소방차 20대로 가뭄 농가 지원했다
- 관내 취수지 7곳, 급수 대상 200곳에 용수 공급했다
- 시가 기상·수급 점검해 피해 예방에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기상 변화 적시 대응 농가 지원 강화
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 소방차 200대와 인력 400명이 전국에서 경남으로 집결한 가운데 진주에도 20대가 배치돼 농경지에 생명을 불어넣고 있다.
경남 진주시는 국가소방동원령에 따라 소방 차량 20대를 투입받아 가뭄 피해 농가에 농업용수 공급을 지원하고 있다고 12일 밝혔다.
관내 취수지 7곳과 급수 대상 200곳을 중심으로 급수 지원이 진행된다.
시는 최근 강수량 부족으로 농업용수 확보에 어려움을 겪는 지역의 피해 신고를 접수하고 예찰 활동을 벌여 지원 대상을 정리했다. 12일 오전 문산실내체육관에 집결한 소방 차량은 관내 급수 대상지를 확인한 뒤 현장 급수에 나섰다.
시는 읍면동을 통해 가뭄 지역과 동선을 안내하며 행정 지원도 병행하고 있다. 시는 기상 상황과 농업용수 여건을 계속 점검해 가뭄 피해 예방과 농가 지원에 행정력을 집중할 계획이다.
시 관계자는 "기상과 농업용수 상황을 지속적으로 점검해 가뭄 피해를 예방하고 농가를 지원하는 데 총력을 기울이겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com