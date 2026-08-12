"우리가 AI·SW·로봇 미래"...세종교육청 '로봇 챌린지'서 키운 자신감

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 10~11일 로봇 챌린지 아카데미를 열었다.
- 초·중·고 110명이 AI·SW로 로봇 실전학습을 했다.
- 시교육청은 11월 7일 로봇 챌린지 리그를 연다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종지역 초·중·고 학생들이 인공지능(AI)과 소프트웨어(SW), 로봇을 직접 다루는 실전형 학습을 통해 창의적인 문제해결 능력을 키웠다.
12일 세종시교육청에 따르면 지난 10~11일 정부세종컨벤션센터에서 초등학교 5~6학년과 중·고등학생 110명(38팀)이 참여한 '2026 세종 로봇 챌린지 축제-로봇 챌린지 아카데미'를 진행했다.
이번 아카데미는 학생들이 실생활과 연계된 로봇 기술을 탐구하고 AI·SW와 로봇을 활용해 스스로 문제를 해결하는 과정에서 컴퓨팅 사고력과 협업 능력을 키울 수 있도록 마련됐다.
참여 학생들은 로봇 조립과 제어, 센서·모터 작동 원리 등을 익히고 팀별 전략을 세우는 한편 모의 경기를 진행하며 실제 대회를 위한 실력을 쌓았다.
로봇 챌린지는 세계대회 규정과 연계해 학생들의 수준에 맞춰 로봇 축구와 구조 로봇 등 2개 부문, 4개 종목으로 운영됐다.
로봇 축구는 초등 경량형 로봇 축구와 중등 자유형 로봇 축구로, 구조 로봇은 초등 라인트레이싱형 구조 로봇과 중등 미로탐색형 구조 로봇으로 나눠 진행됐다.
아카데미에 참가한 학생들은 교육 이후에도 세종SW교육체험센터의 교구 대여 프로그램을 활용해 팀별로 로봇을 직접 제작·개선하며 자기주도적인 탐구와 대회 준비를 이어갈 예정이다.
시교육청은 오는 11월 7일 세종공동캠퍼스에서 '로봇 챌린지 리그' 본 경기를 열고 학생들이 아카데미에서 익힌 로봇 조립·제어 기술과 팀별 전략을 실제 경기에서 펼칠 수 있도록 지원할 예정이다.
강미애 교육감은 "로봇 챌린지 축제는 학생들이 AI와 로봇 기술에 대한 이해를 높이고 창의적인 아이디어로 문제를 해결해보는 실천형 학습의 장"이라며 "앞으로도 학생들이 미래 사회가 요구하는 디지털·과학기술 소양과 문제해결 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com