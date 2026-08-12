창원시, 소방차 통한 농업용수 공급…가뭄 해결 긴급 조치

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 12일 가뭄에 국가소방동원령이 발령됐다고 밝혔다.
- 소방차 10대와 인력 20명이 창원 농가에 농업용수를 지원했다.
- 시는 가뭄 해소 때까지 급수 지원과 물 절약을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 비가 끊긴 농촌에 소방차가 물을 싣고 들어갔다. 경남지역 가뭄이 심각 단계로 악화하면서 전국 소방력이 창원 농촌 현장에 투입됐다.
창원시는 경남지역에 국가소방동원령이 발령된 가운데 소속 공무원들이 농업용수 지원에 나서고 있다고 12일 밝혔다.
관내 저수율이 급격히 떨어지면서 용수 고갈 우려가 커진 데 따른 조치다. 자체 소방력만으로는 대응에 한계가 있다고 판단되면서 국가소방동원령에 따라 소방 물탱크차 10대와 소방인력 20명이 창원에 배치됐다.
투입된 소방력은 의창구 북면과 동읍 일대 농가에 농업용수를 공급하고 있다. 창원시와 창원소방본부에서도 30여 명이 현장 지원에 참여하고 있다.
시는 지원 인력의 안전을 위해 현장 관리와 휴식 시간 보장에도 신경을 쓰고 있다. 폭염 속 장시간 급수 지원이 이어지는 만큼 근무 여건을 살피며 대응한다는 방침이다.
강기윤 시장은 현장을 찾아 "내 고장이 아님에도 달려와 준 전국 소방대원들에게 감사드린다"며 "소방대원들이 안전하게 임무를 마칠 수 있도록 끝까지 지원하겠다"고 말했다.
시는 가뭄이 해소될 때까지 창원소방본부와 농업용수 지원을 이어갈 계획이다. 시민들에게는 물 부족 해소를 위해 생활용수 절약에 동참해 달라고 당부했다.
news2349@newspim.com