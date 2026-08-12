포천시, 2026년 을지연습 사전준비 보고회 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 12일 을지연습 앞두고 협의회를 열었다.
- 기관별 비상대비태세를 점검하고 대응체계를 논의했다.
- 시는 민관군경 협조를 강화해 안보태세를 높이겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 2026년 을지연습을 앞두고 통합방위협의회를 열어 지역 비상대비태세를 점검하고 성공적인 연습 추진을 위한 사전 준비에 나섰다고 12일 밝혔다.
포천시는 이날 시청 시정회의실에서 통합방위협의회를 개최하고 2026년 을지연습을 앞두고 기관별 비상대비태세를 점검했다.
이번 회의는 비상상황 발생 시 기관 간 유기적인 협조와 신속한 대응체계를 강화하기 위해 마련됐다고 전했다.
회의에는 백영현 포천시장과 포천시의회 의장, 제8기동사단(제1기계화여단장)을 비롯한 3개 부대장, 포천시재향군인회, 포천경찰서, 포천소방서, 한국전력, KT, 농협포천시지부, 포천시교육지원청, 보훈지청 등 유관기관 관계자들이 참석해 지역 안보와 비상대비태세 확립 방안을 논의했다.
참석자들은 2026년 을지연습 추진계획과 기관별 준비사항을 공유하고 비상상황 발생 시 각 기관의 임무와 역할을 재확인하며 실질적인 대응체계 구축 방안을 모색했다.
포천시는 북한과 접경한 지역적 특성을 고려해 이번 을지연습을 통해 민·관·군·경·소방 등 유관기관 간 협조체계를 더욱 공고히 하고 다양한 비상상황에 대한 대응 능력을 높인다는 계획이다.
백영현 시장은 "포천은 대한민국 안보의 최전선이자 접경지역으로서 어떠한 상황에서도 시민의 생명과 안전을 지킬 수 있는 굳건한 비상대비태세를 갖추는 것이 중요하다"며 "어떠한 위기에도 흔들리지 않는 지역 안보체계를 구축하기 위해 철저한 준비와 유관기관과의 긴밀한 협조체계 유지를 바탕으로 통합방위 역량을 더욱 강화해 더 안전한 포천을 만들어 나가겠다"고 말했다.
한편 올해 을지연습은 18일부터 21일까지 4일간 실시되며 3일차인 20일에는 공습대비 전 국민 참여 민방위훈련도 함께 진행될 예정이다.
asj7376@newspim.com