의왕시, 유치원·초등생 대상 '의왕수학클리닉센터 여름방학 특강' 완료

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 12일 유치원생·초등생 특강을 마쳤다.
- 10일부터 이틀간 70여 명이 수학체험에 참여했다.
- 의왕시는 방학 교육 프로그램을 계속 확대하겠다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 관내 유치원생과 초등학생을 대상으로 진행한 '의왕수학클리닉센터 여름방학 특강'을 성공적으로 마쳤다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 지난 10일부터 11일까지 이틀간 오전커뮤니티센터에서 열린 이번 특강에는 유치원생 및 초등학생, 학부모 등 총 70여 명이 참여했다.
특강 첫날에는 그래비트랙스를 활용해 공간 지각력과 중력가속도 등 수학·과학적 원리를 탐구하는 '집중체험 프로그램'이 펼쳐졌다. 둘째 날에는 수학교구를 직접 선택해 온 가족이 함께 즐기는 '가족과 함께하는 수학 놀이터'가 운영돼 참가자들의 호응을 얻었다.
특강에 참여한 한 학부모는 "여름방학 동안 아이들이 놀이처럼 즐기며 수학적 사고력을 키울 수 있는 알찬 시간이었다"며 "앞으로도 방학을 활용한 체험 프로그램이 지속되길 바란다"고 소감을 전했다.
김성제 의왕시장은 "아이들이 수학클리닉센터를 통해 수학에 대한 부담감을 덜고 흥미를 느낄 수 있도록 방학 특강 등 다채로운 교육 프로그램을 지속해서 발굴해 나가겠다"고 전했다.
한편 오전동에 위치한 의왕수학클리닉센터는 지역 청소년들의 수학적 사고력과 문제 해결 능력을 끌어올리기 위한 다양한 체험·교육 프로그램을 상시 운영하고 있다. 상세 안내는 센터로 문의하면 된다.
1141world@newspim.com