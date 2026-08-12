"가뭄대응 전국 소방차 200대 경남으로"…국가소방령 발령

AI 핵심 요약beta
- 경남 가뭄에 11일 국가소방동원령이 발령됐다.
- 전국 16개 시도 소방차 200대와 인력 400명이 투입됐다.
- 저수율 33.5%로 최저, 13일까지 급수 지원했다.
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가뭄 피해 지역에 용수 공급 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남의 농업용 저수율이 전국 최저 수준으로 떨어지면서 전국 소방차량이 가뭄 현장에 집결했다.
소방청은 지난 11일 오후 8시 경남지역에 국가소방동원령을 발령하고 전국 16개 시·도 소방본부의 물탱크차 200대와 소방인력 400명을 투입해 농업·생활용수 공급에 나섰다고 12일 밝혔다.
경남소방본부가 지속되는 가뭄으로 자체 소방력만으로는 급수 지원에 한계가 있다고 판단해 동원을 요청했고 소방청이 전국 단위 지원이 필요하다고 판단하면서 이뤄진 조치였다.
농업가뭄관리시스템에 따르면 경남지역 평균 저수율은 33.5%로 전국에서 가장 낮았다. 평년 저수율 72%와 비교하면 46.8% 수준이었다.
경남 18개 시·군 가운데 함양군을 제외한 17개 시·군에는 농업용수 가뭄 '주의' 또는 '경계' 단계가 내려졌다. 밀양·거제·함안은 '심각' 단계로 분류됐다.
동원된 소방력은 12일 오전 9시까지 지정된 자원집결지에 모인 뒤 13일까지 이틀간 급수 지원을 벌인다. 물탱크차는 진주·통영·사천·김해·밀양·거제·양산·의령·함안·창녕·남해·하동·거창·창원 등 14개 소방서 관할에 분산 배치됐다.
밀양에는 동원 차량 가운데 가장 많은 40대가 배치됐다. 이날 새벽 경기도와 강원도 등에서 출발한 소방차량은 밀양종합운동장에 집결해 급수 지원에 들어갔다.
현장에서는 대용량 배수펌프를 이용해 물탱크에 물을 채웠다. 이 펌프는 분당 8000ℓ의 물을 끌어올려 한 번에 최대 5대의 물탱크차에 공급할 수 있는 장비였다.
밀양에 배치된 중형 물탱크차는 차량별로 6000~1만2000ℓ의 물을 실을 수 있었다. 소방대원들은 경남도와 밀양시가 정한 급수 대상지로 이동해 농업용수와 생활용수를 공급했다.
소방청은 지역별 저수율과 가뭄 단계, 급수 수요 등을 종합해 투입 규모를 차등 배정했다. 경남도와 시·군이 급수가 시급한 지역과 수원지를 선정하면 물탱크차가 해당 지역에 용수를 공급하는 방식이었다.
생활용수 부족지역과 가뭄 피해가 큰 농업지역을 우선 지원했다. 소방청과 경남도, 시·군, 소방본부는 현장 상황을 공유하며 급수 대상지와 지원 규모를 조정했다.
김해시에는 다른 시·도 소방본부의 6t급 소방차 20대가 투입됐다. 차량은 12일 오전 9시 진영공설운동장에 집결한 뒤 진례면 일대 가뭄 피해 농가에 농업용수를 공급했다.
김해시는 진례하수처리장 최종 방류수와 2개 관정을 주 취수원으로 활용했다. 특용작물과 밭작물 재배지역에는 관내 소방서 급수시설과 인근 소화전을 보조 수원으로 활용했다.
김해시는 진례면 외 용수 부족지역에도 자체 급수차량 10대를 계속 투입해 급수 공백을 줄였다.
국가소방동원령은 재난 발생 우려가 크거나 시·도 소방력만으로 대응하기 어려울 때 전국 소방력을 동원하는 조치다. 이번 동원령에 따라 전국 소방력은 13일까지 경남지역의 농업·생활용수 공급을 지원했다.
news2349@newspim.com