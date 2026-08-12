최은영 부산시의원, 해운대2구역 통합재건축 간담회…행정 지원 약속

AI 핵심 요약beta
- 최은영 부산시의원이 11일 해운대2구역 주민대표단과 간담회를 했다.
- 주민대표단은 특별정비계획과 예비사업시행자 선정을 설명하며 지원을 요청했다.
- 최 의원은 행정절차 단축과 교통망 확충을 부산시에 촉구할 계획이다.
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주거정비·교통망 동시 추진 필요
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 해운대2구역 통합재건축이 부산시의 지원 속도를 끌어낼 수 있을지 관심이 쏠린다.
부산시의회 최은영 의원은 전날 의원실에서 해운대2구역 통합재건축 주민대표단과 간담회를 갖고 추진 현황과 주요 현안을 논의했다고 12일 밝혔다.
주민대표단은 특별정비계획 수립과 예비사업시행자 선정 등 진행 상황을 설명하고, 사업 속도를 높이기 위한 부산시의 지원을 요청했다.
최 의원은 "특별정비계획에 거점복합시설과 출입구 개선 방안을 반영할 필요가 있다"고 주장했다. 신해운대역과 연계한 거점복합시설 조성과 함께 세대수 증가에 따른 출입체계도 종합적으로 검토해야 한다는 취지다.
교통 대책도 함께 거론됐다. 최 의원은 오시리아선 조속 추진, 신해운대역 연계, 백병원역 신설 필요성을 제기했으며 동해선 배차간격 단축과 신해운대역~청사포 마을버스 노선 신설도 부산시와 협의 중이라고 말했다.
그는 "해운대그린시티 재건축과 주변 개발로 교통 수요가 늘어나는 만큼 주거정비와 교통망 확충을 함께 준비해야 한다"며 "해운대그린시티의 정비사업이 9만 주민의 생활 여건을 바꾸는 동시에 부산 노후계획도시 정비의 선례가 될 것"이라고 말했다.
최 의원은 9월 부산시의회 임시회 5분 자유발언에서 해운대2구역 통합재건축이 부산의 노후계획도시 정비사업 모범사례가 되도록 행정절차 단축과 적극 지원을 촉구할 계획이다.
ndh4000@newspim.com