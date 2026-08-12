토론토 초청 '실낙원', 연상호 감독·김현주·배현성 영화제 동반 참석

AI 핵심 요약beta
- 연상호 감독이 12일 실낙원의 토론토 상영 일정을 확정했다.
- 실낙원은 9월 13일 토론토서 월드프리미어를 연다.
- 김현주·배현성이 참석하고 10월 국내 개봉한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 연상호 감독 신작 영화 '실낙원'이 제51회 토론토 국제영화제 공식 상영 일정을 확정했다. 월드 프리미어는 현지 기준 9월 13일 오후 5시 30분에 열린다. 연상호 감독과 배우 김현주 배현성이 현지를 찾아 레드카펫과 월드 프리미어에 참석해 토론토를 빛낼 예정이다.
영화 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러.
연상호 감독의 신작 '실낙원'이 제51회 토론토 국제영화제 공식 상영 일정을 확정했다. 세 사람은 9월 12일 오전 토론토에 도착해 곧바로 영화제 일정에 돌입한다. 월드 프리미어는 현지 기준 9월 13일 오후 5시 30분에 로얄 알렉산드라 극장(Royal Alexandra Theater)에서 열린다. 상영에 앞서 마련된 레드카펫에는 연상호 감독과 김현주 배현성이 나란히 오른다. 레드카펫과 월드 프리미어 일정을 모두 소화하는 만큼 현지 취재 열기도 뜨거울 전망이다.
한편 토론토 국제영화제는 북미 최대 규모의 영화제다. 매년 전 세계 배급사와 매체가 모여 하반기 화제작의 첫 반응을 확인하는 자리로 통한다. '실낙원'은 이곳에서 전 세계 최초로 공개되며 10월 국내 개봉에 앞서 해외 관객의 반응을 먼저 살필 수 있는 무대가 될 것이다.
토론토 영화제로 먼저 세계에 첫 얼굴을 비칠 영화 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마에 관한 이야기다. 소영은 '낙원의 아이들'이라는 AI 프로그램 속 어린 아들에게 기대어 하루하루를 버텨낸다. 그러던 어느 날 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 집으로 돌아오고, 기억 속 아이와 전혀 다른 모습으로 돌아온 아들과의 동거가 시작되면서 이야기는 예측하기 어려운 방향으로 흘러간다. 류소영 역은 김현주가 맡아 '지옥' 시리즈와 '정이' '선산'에 이어 연상호 감독과 또 한 번 호흡을 맞췄다. 아들을 잃은 상실과 아들이 돌아온 뒤의 불안을 한 인물 안에서 끌고 가는 역할이다. 9년 만에 돌아온 아들 류선우 역은 배현성이 속을 알 수 없는 얼굴로 소영을 흔드는 인물인 만큼 이전과 다른 얼굴을 보여줄 예정이다.
영화 '얼굴'에 이어 2년 연속 토론토에 초청된 연상호 감독 신작인 화제의 영화 '실낙원'은 오는 10월 극장에서 관객을 만난다.
jyyang@newspim.com