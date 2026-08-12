부산교통공사, 경남 아동·청소년 진로·문화 체험 제공

AI 핵심 요약beta
- 부산교통공사는 12일 경남 아동·청소년 진로체험을 운영했다.
- 29명은 도시철도·방송·스포츠·대학을 체험했다.
- 원도심 탐방과 요트 체험으로 문화 경험도 넓혔다.
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사회공헌 활동 넓은 경험 기회 부여
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 도시철도에서 방송·스포츠·대학까지, 부산교통공사가 경남지역 아동·청소년에게 1박 2일 진로·문화 체험을 제공했다.
부산교통공사는 경남지역 아동·청소년을 대상으로 도시철도와 방송, 스포츠, 대학, 해양, 원도심을 아우르는 진로·문화 체험 프로그램을 진행했다고 12일 밝혔다.
공사는 지난 11일부터 12일까지 (사)희망을여는사람들, (재)아름다운가게와 함께 경남지역 7개 지역아동센터 아동·청소년 29명을 대상으로 '도시철도로 찾는 나의 꿈'을 운영했다.
이번 프로그램은 도시철도를 비롯해 방송, 스포츠 등 다양한 직업을 체험하고 대학생활을 미리 살펴보며 진로 선택의 폭을 넓히도록 구성했다. 부산 원도심 탐방과 요트 체험도 더해 해양도시 부산의 특성과 지역 문화까지 접할 수 있게 했다.
첫날 참가자들은 안평차량기지 경전철운영사업소에서 관제, 운전, 차량 등 도시철도 직무를 체험했다. 이어 부산교통공사 축구단과 함께 축구교실에 참여해 선수들과 체육활동을 하며 스포츠 분야 직업을 살펴봤다.
둘째 날에는 KBS부산방송총국에서 방송 제작 현장을 둘러보고 방송 분야의 업무를 확인했다. 부경대학교에서는 캠퍼스 투어와 대학생 멘토와의 진로 간담회를 통해 대학 생활과 진학 정보를 들었다.
참가자들은 요트 체험을 통해 바다를 경험했고, 부산타워와 부산영화체험박물관 등을 찾아 원도심의 역사와 문화적 가치를 살펴봤다.
이병진 사장은 "인프라와 역량을 활용해 부산·경남지역 아이들이 더 넓은 세상을 경험할 수 있도록 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com