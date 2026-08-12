튜넥스, '블루 모드'로 돌아온다…9월 2일 컴백 확정

AI 핵심 요약beta
- 남성 7인조 튜넥스가 12일 두 번째 미니앨범을 예고했다.
- 튜넥스는 내달 2일 ‘블루 모드’를 발매하고 활동에 나선다.
- 트랙리스트·티저를 순차 공개하며 컴백 열기를 높인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 남성 7인조 아이돌 그룹 튜넥스가 두 번째 미니앨범으로 컴백한다.
튜넥스는 내달 2일 두 번째 미니앨범 '블루 모드(BLUE MODE)'를 발매하고 본격적인 활동에 나선다.
12일 0시 튜넥스 공식 SNS를 통해 공개된 타임테이블에는 새 앨범명과 발매일이 담겨 컴백을 공식화했다.
공개된 타임테이블에 따르면 튜넥스는 트랙리스트를 시작으로 X MODE와 B MODE 콘셉트 포토, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 끌어올릴 예정이다.
이번 '블루 모드'는 튜넥스의 첫 컴백 활동이라는 점에서 더욱 의미가 깊다. 튜넥스는 자신들의 시그니처 키워드인 '튠(TUNE)'과 '언클래시파이드(Unclassified)(분류되지 않은)', '크로스(Cross)(교차)'라는 두 가지 의미를 담은 'X'를 결합한 팀의 정체성을 바탕으로 또 한 번 독창적인 음악과 콘셉트를 선보일 전망이다.
특히 '블루 모드'라는 앨범명이 지닌 다양한 해석만큼 튜넥스가 어떤 콘셉트와 메시지를 풀어낼지 관심이 모인다. 앞서 선보인 음악과는 또 다른 매력으로 팀의 색깔을 확장할 수 있을지 기대를 높인다.
한편 튜넥스의 두 번째 미니앨범 '블루 모드'는 내달 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com