[MLB] 희생플라이에 태그업 없이 득점...전광판 오류가 부른 진풍경

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 메이저리그(MLB)에서 좀처럼 보기 힘든 진풍경이 펼쳐졌다. 전광판의 아웃카운트 오류가 선수들의 판단을 흔들었고, 경기장은 17분 가까이 멈춰 섰다.

토론토는 11일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 2026 메이저리그 홈경기에서 보스턴을 2-1로 꺾었다. 하지만 경기 결과보다 7회초 벌어진 희귀한 플레이가 더 큰 화제를 모았다.

[서울=뉴스핌] 보스턴의 채드 트레이시 감독대행이 11일 열린 토론토와의 경기에서 심판진들에게 어필하고 있다. [사진 = MLB 유튜브] 2026.08.11 wcn05002@newspim.com

토론토가 2-0으로 앞선 7회초, 보스턴은 앤서니 시글러와 코너 웡의 연속 안타로 무사 1, 2루 기회를 만들었다. 이어 닉 소가드가 친 땅볼을 토론토 1루수 블라디미르 게레로 주니어가 잡아 2루로 송구했고, 선행 주자 웡을 포스아웃 처리했다.

문제는 이 순간 발생했다. 실제 아웃카운트는 1사였지만 경기장 전광판에는 병살타가 기록되며 2사로 잘못 표시됐다. 장내 취재진에게도 병살타라는 잘못된 정보가 전달됐고, 양 팀 선수들 역시 혼란에 빠졌다.

이후 타석에 들어선 세단 라파엘라는 중견수 뜬공을 쳤다. 전광판을 보고 이미 2사라고 착각한 보스턴의 3루 주자 시글러는 태그업을 하지 않은 채 곧바로 홈으로 질주했고, 중견수 브렛 베이트먼이 타구를 잡은 뒤 1루로 송구해 귀루하지 않은 소가드를 어필 플레이로 아웃시켰다.

토론토 선수들은 세 번째 아웃이 만들어졌다고 판단해 더그아웃으로 향했다. 그러나 심판진은 곧바로 경기를 재개하지 않았다. 가장 큰 쟁점은 태그업을 하지 않은 시글러의 득점이 인정되는지 여부였다.

심판진은 양 팀 감독과 논의를 이어갔고, 뉴욕에 있는 MLB 비디오 판독센터와 규정을 확인하는 과정까지 거치면서 약 17분 동안 경기가 중단됐다.

최종 결론은 보스턴의 득점 인정이었다. 핵심은 '포스 플레이'가 아닌 '타임 플레이' 규정이었다. 1루에서 기록된 마지막 아웃은 포스아웃이 아니라 수비 측의 어필에 의해 선언된 어필 아웃이었다. MLB 규칙 5.09(c)(4)에 따르면 이 경우에는 세 번째 아웃이 만들어진 시점과 주자가 홈플레이트를 통과한 시점을 비교하는 '타임 플레이'가 적용된다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 토론토의 찰스 맥아두가 11일 열린 보스턴과의 경기에서 홈런을 쏘아 올렸다. 2026.08.11 wcn05002@newspim.com

심판진은 시글러가 소가드의 어필 아웃이 성립되기 전에 이미 홈플레이트를 밟았다고 판단했고, 이에 따라 득점을 인정했다. 라파엘라의 타구는 결과적으로 중견수 희생플라이와 병살타가 동시에 기록되는 보기 드문 장면으로 남았다.

크리스 구치오네 심판조장은 경기 후 "포스 플레이였다면 득점은 인정되지 않았겠지만 이번 상황은 타임 플레이였다"라며 "1루에서 어필 플레이가 성립하기 전에 주자가 홈을 통과했기 때문에 득점이 인정됐다"라고 설명했다. 이어 "이런 상황을 흔히 '명백한 제4아웃(Apparent Fourth Out)'이라고 부른다"라고 덧붙였다.

심판진은 또 토론토가 1루가 아닌 3루로 공을 던져 시글러의 조기 출발을 먼저 어필했다면 득점을 막을 수 있었다고 설명했다.

존 슈나이더 토론토 감독도 "1루가 아니라 3루로 송구했다면 결과는 달라졌을 것"이라며 아쉬움을 드러냈고, 채드 트레이시 보스턴 감독대행은 "양 팀 모두 아웃카운트를 혼동한 매우 이상한 상황이었다"라고 돌아봤다.

엠엘비닷컴도 "이번 사례는 매우 드문 상황"이라며 2022년 피츠버그와 워싱턴전, 2009년 LA 다저스와 애리조나전 이후 좀처럼 보기 어려운 장면이라고 소개했다.

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