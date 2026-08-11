'반도체 특수 잡아라'…광산구, 전통 제조업과 '동반 성장' 노린다

AI 핵심 요약beta
- 광산구가 11일 반도체 생태계 회의를 열었다
- 지역 기업 진입과 인력 수급 방안이 논의됐다
- 광산구는 TF를 꾸려 후속 지원에 나서기로 했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 광산구가 호남 반도체 클러스터 조성에 발맞춰 생태계 구축에 나선다.
광산구는 11일 구청 2층 상황실에서 '반도체 산업 생태계 구축 실무협의단 회의'를 개최했다고 밝혔다.
회의에서는 지역 기업의 반도체 산업 진입과 인력 수급, 기존 제조업과 동반 성장 방안 등을 중심으로 다양한 의견이 이어졌다.
심재삼 한국광기술원 센터장은 "산업 현장에서 필요한 인력을 선제적으로 양성하고 지역 기업이 삼성전자·SK하이닉스 협력사로 진입할 수 있도록 제품 고도화와 기업 경쟁력 강화를 지원해야 한다"고 제안했다.
다만 오준호 광주지역인적자원개발위원회 책임연구원은 "반도체 산업으로 인력이 이동하면서 기존 제조기업의 인력난이 심화할 가능성이 있다"며 "업종별 인력수급과 인력 유출 상황을 지속적으로 살피는 체계를 구축해야 한다"고 당부했다.
안선영 한국광융합산업진흥회 기획실장은 "평동·하남산단 등에 집적된 기존 기업이 반도체 장비 정비·세정, 유틸리티 등 연관 산업으로 전환할 수 있도록 지원책을 마련해야 한다"며 "관련 기업 유치에도 선제적으로 나설 필요가 있다"고 분석했다.
광산구는 이번 회의에서 제시된 의견을 바탕으로 공장설립 인허가 신속처리 전담반(TF) 구성과 기업지원 체계 마련 등 후속 과제를 단계적으로 추진할 계획이다.
박병규 광산구청장은 "반도체 클러스터를 단순한 공장 유치에 그치지 않고 지역 기업이 함께 성장하고 청년이 좋은 일자리를 얻으며 연구개발과 기술이 축적되는 '반도체 산업도시'로 나아가는 계기로 만들어야 한다"고 강조했다.
bless4ya@newspim.com