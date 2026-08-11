익산시, '백제왕궁 금마저 역사문화공간' 조성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 11일 백제왕궁 역사문화공간 조성에 착수했다.
- 234억원을 들여 궁성 배치와 건축양식을 반영한다.
- 정전·침전·체험공간을 마련해 관광거점으로 키운다.
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총 234억원 투입…정전·침전·공방·정원 등 역사문화공간 조성
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 백제왕궁의 역사성과 문화적 가치를 현대적으로 구현한 역사문화공간 조성에 본격 착수했다고 11일 밝혔다.
익산시는 이날 시청 대회의실에서 '백제왕궁 금마저 역사문화공간 조성사업 설계용역' 착수보고회를 열고 사업 추진 방향과 시설 배치, 공간 활용계획 등을 논의했다.
이 사업은 총 234억원을 투입해 백제왕궁의 궁성 배치와 건축양식, 조경 기법 등을 반영한 복합문화공간을 조성하는 것이 핵심이다.
왕의 정전과 침전을 비롯해 공방, 정원 체험공간 등을 마련해 백제의 역사와 문화를 직접 체험할 수 있도록 할 계획이다.
이를 통해 세계유산의 역사적 가치와 지역 문화자원을 연계하고 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 역사문화 거점으로 육성한다는 구상이다.
이날 보고회에는 최정호 익산시장과 시의원, 문화유산 분야 전문가, 용역사 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 기본·실시설계 방향과 주요 시설 배치, 평면계획, 공간별 활용 방안, 단계별 추진전략 등을 공유하고 세부 계획을 점검했다.
특히 역사적 고증을 바탕으로 백제왕궁의 정체성을 공간에 구현하는 방안과 조성 이후 문화·관광자원으로 활용해 지역 활성화로 연결하는 방안 등에 대한 의견을 나눴다.
익산시는 이날 제시된 의견을 설계에 반영하고 전문가와 지역 주민 의견을 지속적으로 수렴해 백제의 역사와 문화를 체험하면서 관광까지 즐길 수 있는 대표 역사문화공간으로 조성할 방침이다.
박성일 익산시 문화유산과장은 "백제왕궁의 역사적 가치와 정체성을 충실히 담으면서 지역의 미래와 조화를 이루는 공간을 만드는 것이 중요하다"며 "세계유산의 품격을 높이고 시민과 관광객이 백제의 역사와 문화를 생생하게 경험할 수 있는 대표 공간으로 조성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com