세종 학생들, AI 기반 창의적 역량 입증...전국대회 8개팀 수상

AI 핵심 요약beta
- 세종시 학생들이 11일 교육 공공데이터 AI대회서 수상했다
- 반곡초·새롬중이 최우수상 2팀에 이름을 올렸다
- 세종 학생 8개팀이 데이터·AI 활용 역량을 입증했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종지역 학생들이 교육 공공데이터와 인공지능(AI)을 활용한 전국 대회에서 최우수상 2팀과 우수상 6팀을 수상하며 우수한 역량을 입증했다.
세종시교육청은 11일 세종컨벤션센터에서 열린 '제8회 교육 공공데이터 AI활용대회' 시상식에서 지역 학생들이 최우수상 2팀, 우수상 6팀 등 총 8개 팀이 수상했다고 밝혔다.
교육부와 16개 시·도교육청이 공동 주최하고 한국교육학술정보원이 주관한 이번 대회는 교육 공공데이터에 대한 관심을 높이고 학생들의 데이터·AI 활용 역량을 키우기 위해 마련됐다.
올해 대회에는 'AI 활용 소속학교 홍보영상 제작'과 'AI 활용 아이디어 기획' 2개 분야에 전국에서 총 1886편이 접수됐다. 1·2차 심사를 거쳐 학생부문 137팀, 일반부문 16팀 등 총 153개 팀이 최종 수상팀으로 선정됐다.
세종에서는 반곡초등학교 '우리는 업데이트 중'팀(이지안, 이지원)이 AI 활용 소속학교 홍보영상 분야에서, 새롬중학교 '에듀가디언'팀(민지훈, 박상준, 김동하)이 AI 활용 아이디어 기획 분야에서 각각 최우수상을 받았다.
'우리는 업데이트 중'팀은 생성형 AI로 제작한 학교 캐릭터와 실제 학교 모습을 결합해 반곡초등학교의 즐겁고 행복한 학교생활을 담은 홍보영상을 제작했다.
'에듀가디언'팀은 데이터와 AI를 활용한 청소년 사이버도박 예방 시스템 'Edu-Guardian'을 제안해 아이디어의 창의성과 실용성을 인정받았다.
우수상은 홍보영상 분야에서 한결초등학교 '김주영'팀(김주영), 대평초등학교 '대평이와 친구들'팀(이연우, 문예찬), 새롬초등학교 '새롭게, 슬기롭게, 다함께 새롬초등학교'팀(박지영)이 수상했다.
아이디어 기획 분야에서는 새롬중학교 '급식췍'팀'(급식 알레르기 안내 AI), 양지중학교 정이든 학생(진드기 매개 질병 예방 AI), 세종고등학교 '쓱찬'팀(통학 안전 분석 서비스 '길누리')이 우수상을 받았다.
이들은 각각 급식 알레르기 안내, 진드기 매개 질병 예방, 통학 안전 분석 등 학생들의 일상과 밀접한 문제를 AI와 데이터로 해결하는 아이디어를 제시했다.
강미애 교육감은 "세종의 학생들이 교육 공공데이터를 창의적으로 분석하고 AI 기술을 접목해 전국 대회에서 우수한 성과를 거둔 것을 자랑스럽게 생각한다"며 "앞으로도 학생들이 데이터·AI 기반 역량을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com