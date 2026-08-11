"묵묵히 일한 직원 챙긴다"…이동석 충주시장, 매달 '소통데이'

AI 핵심 요약beta
- 충주시는 11일 이동석 시장이 직원 소통데이를 열었다.
- 적극행정과 기피업무 성과 직원 10명 안팎이 참석했다.
- 시는 매월 열어 현장 의견을 시정에 반영하기로 했다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 충주시가 눈에 잘 띄지 않는 곳에서 성과를 낸 실무 직원들을 시장이 직접 만나 격려하는 자리를 매달 마련한다.
충주시는 11일 '이동석 충주시장과 함께하는 직원 소통데이(Thanks DAY)' 첫 행사를 열었다고 밝혔다.
이 행사는 적극행정이나 기피업무, 반복 민원 대응 등 업무 부담이 큰 분야에서 성과를 낸 직원들의 노고를 격려하고 현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다.
첫 소통데이에는 6급 이하 직원 가운데 적극적으로 업무를 추진했거나 뚜렷한 성과를 낸 직원 10명 안팎이 참석했다.
이시장은 이날 직원들과 함께 오찬을 하며 업무 과정에서 겪는 애로사항과 개선이 필요한 점 등을 직접 들었다.
특히 시민들의 눈에 잘 띄지 않는 곳에서 궂은일을 맡아온 직원들에게 감사의 뜻을 전했다.
시는 앞으로 이 행사를 매월 열 계획이다.
단순한 격려 자리에 그치지 않고 직원들이 현장에서 겪는 문제와 개선 의견을 시정에 반영한다는 방침이다.
또 적극적이고 창의적으로 업무를 추진한 사례를 직원들과 공유해 공직사회에 적극행정 문화를 확산한다는 계획이다.
시 관계자는 "직원들의 사기를 높이고 도전적이고 창의적인 공직문화를 만드는 계기가 될 것"이라며 "현장 중심의 소통을 강화하고 공정한 보상과 소통이 이뤄지는 조직을 만들어 나가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com