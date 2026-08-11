청주공항 국제선 승객 39% 급증…지방공항 성장률 1위

AI 핵심 요약beta
- 청주공항이 올해 1~7월 국제선 131만6212명을 기록했다.
- 전년보다 39.1% 늘며 지방 공항 중 가장 크게 성장했다.
- 충북도는 노선 확대와 인프라 확충에 속도를 내기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주국제공항이 국제선 수요 확대에 힘입어 지방 공항 가운데 가장 가파른 성장세를 보이고 있다.
11일 충북도에 따르면 올해 1~7월 청주국제공항 국제선 이용객은 131만6212명으로 지난해 같은 기간 94만6156명보다 39.1% 증가했다.
주요 지방 공항 가운데 가장 높은 증가율이다.
국제선 운항편도 크게 늘었다.
같은 기간 국제선 운항편수는 9319편으로 전년 동기 6860편보다 35.8% 증가했다.
국제선 노선 확대가 실제 이용객 증가로 이어지는 모습이다.
전체 이용객 역시 상승세다.
1~7월 청주공항 이용객은 297만5462명으로 지난해 같은 기간 247만2641명보다 20.3% 증가했다.
제주·김포·김해공항에 이어 지방공항 가운데 4번째 규모다.
7월 실적에서도 국제선의 성장세가 두드러졌다.
지난달 전체 이용객은 42만4201명으로 전년 동월보다 4.5% 늘었다. 국제선 이용객은 18만5468명으로 14.2% 증가한 반면 국내선은 23만8733명으로 1.9% 감소했다.
국제선이 청주공항 이용객 증가를 견인하면서 공항의 이용 구조도 달라지고 있다.
올해 1~7월 전체 이용객 가운데 국제선 이용객 비중은 약 44%까지 높아졌다.
청주공항의 연간 이용객은 2023년 369만5812명에서 2024년 457만9221명, 지난해 466만9956명으로 꾸준히 증가했다.
올해는 7개월 만에 300만명에 육박하면서 연간 500만명 돌파 가능성도 제기된다.
충북도는 증가하는 국제선 수요에 대응해 신규 노선 확보와 기존 노선 안정화, 공항 이용 편의 개선 및 기반 시설 확충 등에 속도를 낼 방침이다.
김민정 충북도 균형발전과장은 "청주국제공항이 국제선 증가세를 바탕으로 중부권 거점 공항으로서 위상을 높이고 있다"며 "국제노선 다변화와 공항 인프라 확충을 통해 도민과 국민이 더욱 편리하게 이용할 수 있는 공항으로 육성하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com