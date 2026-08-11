울산시, '일자리창출 강소기업' 10곳 뽑는다…근로환경 개선 지원

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 11일 일자리창출 강소기업 10곳을 뽑는다.
- 본사·사업장 울산 중소기업이 대상이며 31일까지 신청한다.
- 선정 기업엔 2000만원 지원금과 각종 우대 혜택을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2000만 원 지원금·세제 혜택
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 지역 중소기업의 고용 확대와 근로환경 개선을 지원하기 위해 '2026년 일자리창출 강소기업' 10곳을 뽑는다.
시는 본사와 사업장을 울산에 두고 2년 이상 정상 운영한 상시근로자 10명 이상 중소기업을 대상으로 이 사업을 추진한다고 11일 밝혔다. 제조업과 제조업 관련 서비스업, 지식서비스업, MICE 관련 업종이 신청할 수 있다.
선정은 일자리 창출 실적, 고용 안정성, 근로복지 환경 등 12개 지표를 기준으로 진행한다. 1차 서류심사, 2차 현장실사, 3차 선정위원회 심의를 거쳐 최종 10개 기업을 선정한다.
현장실사에는 세무·노무 분야 전문가가 참여해 제출 자료를 검증하고 기업별 노사·근로환경 상담도 진행한다.
선정 기업에는 인증 현판과 함께 기업당 2000만 원의 근로환경 개선 지원금이 지급된다. 지원금은 휴게실과 구내식당 개보수, 근무환경 개선 물품 구입 등에 사용할 수 있다.
이 밖에 중소기업 경영안정자금 융자 시 0.5% 추가 금리 우대, SGI서울보증 보증한도 확대와 보험료 10% 할인, 3년간 지방세 세무조사 유예, 울산시 통상지원 사업 참여 시 가점 등의 혜택도 제공한다.
참여를 희망하는 기업은 31일까지 울산경제일자리진흥원 누리집에서 신청하면 된다
psj9449@newspim.com