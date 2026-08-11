의정부시, 민선 9기 교통혁신 전담팀 본격 운영

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 11일 교통혁신 TF를 출범했다
- 철도·대중교통·주차 등 현안 대책을 논의했다
- 시민과 전문가가 참여해 실행계획을 마련한다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 11일 시청 의정홀에서 '민선 9기 교통혁신 전담팀(TF)' 위촉식과 첫 회의를 열고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.
교통혁신 전담팀 TF는 철도·대중교통·도로·주차 등 교통 전반의 현안을 진단하고 시민이 체감할 수 있는 실효성 있는 대안을 마련하는 데 초점을 맞췄다.
시는 이날 김원기 시장을 비롯해 주제하 시의원, 교통국장, 교통 분야 전문가, 시민위원, 관계 공무원 등이 참석한 가운데 민간위원 위촉장 수여와 함께 TF 운영 방향을 공유하고 주요 교통현안과 정책과제 발굴을 위한 자유토론을 진행했다.
교통혁신 전담팀은 교통국장을 단장으로 교통기획반, 대중교통반, 교통환경개선반 등 3개 실무반으로 운영된다.
시의원과 전문가로 구성된 자문위원과 각 분야 시민·전문가가 참여해 정책 방향을 제시하고 현장 의견을 정책에 반영할 계획이다.
교통혁신 전담팀 TF는 수도권광역급행철도(GTX)-C와 지하철 8호선 연장 등 광역철도망 확충을 비롯해 대중교통 서비스 개선, 철도 연계 환승체계 구축, 미래 교통체계 도입, 도로·주차 인프라 확충 등 의정부시 교통 전반의 현안을 폭넓게 다룬다.
특히 정책과제 발굴에서 실행계획 수립까지 시민과 전문가가 함께 참여하는 실행 중심 방식으로 운영해 다양한 의견을 실질적인 정책으로 연결하고 주요 교통사업의 추진력을 높인다는 방침이다.
김원기 시장은 "교통은 시민의 일상과 삶의 질에 밀접하게 연결된 분야인 만큼 시민이 실제로 느끼는 불편과 현장의 목소리에서 해답을 찾아야 한다"며 "시민과 전문가, 행정이 함께 지혜를 모아 실질적인 대안을 마련하고 시민이 체감할 수 있는 교통의 변화를 만들어 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com