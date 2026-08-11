의정부시, 을지대와 협력해 '경기도 지역협력연구센터' 신규 개소

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 을지대학교 의정부캠퍼스에 경기도 지역협력연구센터(GRRC)로 신규 지정된 '질환기반 생명(바이오) 소재·건강관리(헬스케어) 융합연구센터'를 개소하고 현판 제막식을 열었다고 11일 밝혔다.
의정부시에 따르면 이번에 문을 연 을지 센터는 기능성 생명(바이오) 소재 개발과 의료 기술 및 데이터 기반 구축을 핵심 과제로 삼아 연구를 추진한다.
시는 경기도, 을지대, 참여기업과의 협력체계를 강화해 연구 성과의 지역 확산과 경기북부 생명(바이오) 산업 기반 조성에 나선다는 계획이다.
을지대는 '2026년 경기도 지역협력연구센터(GRRC) 신규센터 선정 공모'에서 의정부시와 함께 생명(바이오) 기업 7곳과 협력해 연구과제를 제안했고 최종 선정돼 2032년까지 총 6년간 센터를 운영한다.
이날 개소식에는 김원기 시장과 홍성희 을지대학교 총장, 참여기업 대표 등 주요 인사들이 참석해 센터 출범을 축하하고 산학연 협력 방안과 지역 생명(바이오) 산업 발전 전략을 공유했다.
참여기업은 ▲운트바이오 ▲시지메드텍 ▲바이오간솔루션 ▲한국지네틱바이오팜 ▲리엔젠 ▲오리엔트제니아 ▲NEID 등 7곳이다. 이들 기업과는 연구 성과 실증과 기술 사업화를 함께 추진할 예정이다.
김원기 시장은 "을지 센터 개소는 의정부가 경기북부 생명(바이오) 산업의 중심도시로 나아가기 위한 중요한 출발점"이라며 "우수한 연구 성과가 기업 성장과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 산학 협력 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
경기도 지역협력연구센터(GRRC) 사업은 경기도가 자체 조례를 바탕으로 집중 육성이 필요한 산업을 선정해 지원하는 사업으로 현재 을지 센터를 포함해 6개 육성센터와 2개 성과활용센터 등 총 8개 센터가 운영되고 있다.
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