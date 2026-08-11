남양주시, 광복절 '309 프로젝트' 개최…'영석×백범, 하나의 꿈'

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 15일 광복절 맞아 특별행사를 연다.
- 이석영뉴미디어도서관서 ‘309 프로젝트’ 무료 진행한다.
- 이석영·김구 독립정신과 광복 의미를 되새긴다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 제81주년 광복절과 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 특별기획 행사 '309 프로젝트 – 영석×백범, 하나의 꿈'을 오는 15일 이석영뉴미디어도서관에서 무료로 진행한다고 11일 밝혔다.
시는 전 재산을 바쳐 신흥무관학교를 설립한 영석 이석영 선생과 대한민국 임시정부를 이끈 백범 김구 선생의 독립정신을 재조명하고 시민과 함께 광복의 의미를 되새기기 위해 이번 행사를 기획했다.
행사명 '309'는 이석영 선생의 '30'과 김구 선생의 '9'를 결합한 것으로 두 선생의 정신을 자부심과 계승의 가치로 삼고 시민이 그 뜻을 나누며 공감해 문화강국 대한민국의 가치를 구현하자는 의미를 담았다.
행사 당일 오후 1시 30분부터는 도서관에서 309초 AI 영상 상영, 시민 메시지 공유, K-문화 체험존, 주제도서 북큐레이션 등 전시·체험 프로그램이 진행된다.
이어 오후 7시 30분부터 1층 계단존에서는 메인 기념공연 '하나의 꿈'이 열린다. 공연은 두 독립운동가의 삶을 조명하는 시민 낭독극과 광복절 음악회, 관객과 함께하는 만세삼창 등으로 구성된다.
시 관계자는 "독립운동가의 숭고한 뜻과 선열들이 꿈꾼 문화강국의 가치를 오늘날 K-문화에 대한 자부심으로 이어가는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 많은 시민의 참여를 당부했다.
행사는 무료이며 예약과 자세한 사항은 이석영뉴미디어도서관 누리집 또는 전화 문의를 통해 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com