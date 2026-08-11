'수능, 출제의 비밀' 10월 개봉…이선빈, 수능 출제위원 된다

AI 핵심 요약beta
- 영화 ‘수능, 출제의 비밀’이 10월 극장 개봉을 확정했다.
- 11일 런칭 포스터와 예고편을 공개했다.
- 출제위원 40일 합숙 속 코미디를 그렸다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '수능, 출제의 비밀'이 오는 10월 극장 개봉을 확정했다.
11일 배급사에 따르면 '수능, 출제의 비밀'은 2027학년도 대학수학능력시험을 100일 앞두고 런칭 포스터와 런칭 예고편을 공개했다.
'수능, 출제의 비밀'은 수능 문제를 만들기 위해 외부와 단절된 공간에서 40일간 생활하는 출제위원들의 이야기를 소재로 한 코미디 영화다. 지방 소도시에서 국어 교사로 근무하던 맹보람이 예상치 못하게 수능 출제 본부에 합류하면서 벌어지는 일을 그린다.
영화 '이상한 나라의 수학자'의 각본을 쓴 이용재 감독의 연출 데뷔작이다. 이용재 감독은 이번 작품에서 각본과 연출을 동시에 맡았다.
배우 이선빈은 행정 착오로 수능 출제 과정에 참여하게 된 국어 교사 맹보람 역을 맡는다. 유재명은 국어과 출제위원장 문주열, 김영민은 검토위원장 박경태를 연기한다. 전석호는 출제위원들의 40일간 합숙 생활을 관리하는 평가원 직원 기준수로 등장한다.
김경민, 이진희, 황보라, 정수영, 이중옥, 류경환 등도 각기 다른 성격과 전공을 가진 출제위원으로 합류한다.
이날 공개된 런칭 포스터에는 수능 국어 영역 시험지와 컴퓨터용 사인펜이 담겼다. 시험지 곳곳에는 밑줄과 동그라미를 비롯해 문제를 수정한 듯한 흔적이 표현됐으며, 제목의 '비밀'이라는 글자를 붉은색으로 강조했다.
런칭 예고편은 수능 당일의 풍경에서 시작한다. 시험장 앞 응원 인파부터 듣기평가 시간대 항공기 운항 통제, 수험생 수송 경찰차와 사찰에서 기도하는 모습 등이 차례로 등장한다.
이어 출제위원들이 합숙 장소로 이동하는 모습과 보안 검색, 비밀유지 서약 등 외부에 알려지지 않았던 출제 과정이 영화적으로 그려진다. 문제 하나를 두고 출제위원들이 충돌하는 모습과 그 사이에서 당황하는 맹보람의 모습을 통해 작품의 코미디 색깔도 드러낸다.
'수능, 출제의 비밀'은 오는 10월 개봉 예정이다.
taeyi427@newspim.com