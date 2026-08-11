대전정보문화진흥원, 과학단편소설 공모전 경쟁률 '역대 최다'

AI 핵심 요약beta
- 대전정보문화산업진흥원이 11일 SF 단편소설 공모전 접수 1403편을 기록했다
- 지난해 711편보다 약 2배 늘며 역대 최대치를 세웠다
- 상금 2000만원으로 확대하고 7편을 선정해 OSMU로 연계한다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전정보문화산업진흥원이 황금가지 출판사와 함께 진행한 '제13회 대한민국 과학소재 단편소설 공모전'에 1400편이 넘는 작품이 몰리며 역대 최대 접수 기록을 세웠다.
대전정보문화산업진흥원은 지난달 31일 공모 접수를 마감한 결과 전국에서 1199명이 참여해 모두 1403편의 작품이 접수됐다고 11일 밝혔다. 지난해 접수된 711편과 비교하면 약 2배 가까이 늘어난 규모다.
올해 공모전은 창작자들의 참여 폭을 넓히기 위해 기존 공모 방식을 대폭 손질했다. 우주와 로봇, 인공지능 등 특정 과학 소재를 작품에 반드시 담도록 했던 기존 기준을 없애고 공모 대상을 SF 단편소설 전반으로 확대했다.
상금 규모도 기존 1500만원에서 2000만원으로 늘렸다.
진흥원은 소재 제한 완화와 상금 확대 등이 맞물리면서 전국 SF 창작자들의 참여가 크게 증가한 것으로 보고 있다. 지역 공공기관이 운영하는 공모전을 넘어 전국 단위 SF 창작 공모전으로 외연을 넓혔다는 평가다.
접수 작품은 예심과 본심을 거쳐 모두 7편의 수상작을 선정한다. 대상인 대전광역시장상을 비롯해 황금가지상, 대전정보문화산업진흥원장상 등이 수여되며 총상금 2000만원과 황금가지 출판사를 통한 출판 기회가 주어진다.
최종 수상 결과는 대전콘텐츠코리아랩 홈페이지와 온라인 소설 플랫폼 브릿G 공지사항을 통해 공개할 예정이다.
대전정보문화산업진흥원은 이번 공모전에서 발굴된 우수 SF 스토리 지식재산권(IP)을 지역 창작자와 콘텐츠 기업의 제작 지원사업과 연계할 방침이다.
특히 원천 스토리를 영상과 웹콘텐츠 등으로 확장하는 '원 소스 멀티 유즈(OSMU)' 체계를 구축해 창작자 발굴부터 제작·유통까지 이어지는 지역 콘텐츠 산업 생태계를 강화한다는 계획이다.
gyun507@newspim.com