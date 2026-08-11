익산시, 공공기관 2차 이전 유치전 가속…'준비된 도시' 부각

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 11일 공공기관 2차 이전 유치전에 뛰어들었다.
- 즉시 입주 청사와 맞춤형 부지 확보를 마쳤다.
- 산학연 기반과 교통망 앞세워 기관 유치에 나섰다.
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농협중앙회·한식진흥원 등 농생명 특화기관 유치 전략 본격화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 정부의 제2차 공공기관 지방 이전을 앞두고 즉시 입주가 가능한 공간과 산업·교통 인프라를 앞세워 공공기관 유치 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다고 11일 밝혔다.
익산시는 공공기관 이전 결정 이후 후속 절차가 신속하게 진행될 가능성에 대비해 즉시 업무를 시작할 수 있는 청사 공간을 확보하고 기관 규모에 따른 맞춤형 부지 조사까지 마쳤다.
정부가 2차 공공기관 이전을 기존 혁신도시에 집적화하는 방안을 검토하는 상황에서 익산시는 기존 건물 활용과 부지 제공이 가능한 입지 체계를 구축해 차별화된 유치 전략을 마련했다.
익산은 대학과 연구기관, 기업지원기관이 연계된 산학연 협력 기반과 국가식품클러스터, 그린바이오 벤처캠퍼스, 동물의약품 클러스터 등 특화산업을 갖추고 있어 이전 기관의 기능과 연계한 정책 성과 창출이 가능하다는 평가다.
또 익산역을 중심으로 한 광역 교통망을 기반으로 새만금과 전주권, 충청권을 연결하는 서해안 산업벨트의 핵심 거점으로서 공공기관 이전 효과를 주변 지역으로 확산할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다.
시는 농생명 산업 기반을 활용해 농협중앙회와 한식진흥원 등 관련 기관 유치에 나서는 한편 미래 첨단산업 육성을 위해 한국산업기술진흥원(KIAT), 국토교통과학기술진흥원(KAIA) 등 기술 분야 공공기관 유치에도 힘을 쏟고 있다.
최정호 익산시장은 "익산은 산학연 협력과 광역 교통망, 혁신도시와의 상생 기반을 갖춘 준비된 도시"라며 "독보적인 입지와 산업 경쟁력을 바탕으로 정부와 정치권과 지속적으로 소통해 공공기관 유치를 반드시 이끌어내겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com