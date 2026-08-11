종로구 "광화문 한복 무대 주인공 찾아요, 반려동물도 가능"

AI 핵심 요약beta
- 서울 종로구가 11일 2026 종로한복축제 한복뽐내기 참가자를 모집했다.
- 일반부와 반려동물부로 나눠 이달 20일 오후 1시까지 접수한다.
- 9월 12일 심사해 수상자를 정하고 광화문광장에서 시상한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 종로구는 오는 9월 11일과 12일 양일간 광화문광장 일대에서 개최하는 '2026 종로한복축제'의 대표 프로그램인 '한복뽐내기대회' 참가자를 모집한다고 11일 밝혔다.
한복뽐내기대회는 구민과 국내외 방문객이 직접 한복을 차려입고 그 아름다움을 무대에서 선보이는 참여형 행사다. 올해는 반려동물이 한복을 입고 함께하는 '반려동물부'를 새롭게 마련해 남녀노소는 물론 반려인까지 축제의 주인공으로 끌어들였다.
모집 부문은 일반부와 반려동물부 두 가지다. 일반부는 어린이부터 성인, 가족, 친구까지 한복에 관심 있는 국내 거주 내외국인 누구나 지원할 수 있다. 반려동물부는 반려동물에게 한복을 입혀 참여하길 희망하는 국내 거주자를 대상으로 신청을 받는다. 두 부문 가운데 한 곳만 신청할 수 있으며, 중복 지원은 받지 않는다.
참여는 이달 20일 오후 1시까지 신청서와 한복 사진 등을 대회 전용 전자우편으로 제출하면 된다. 필요서류 양식은 구청 누리집에서 내려받을 수 있다.
심사는 1차 서면과 2차 대면 순으로 진행된다. 일반부 서면 심사 통과자는 9월 12일 종로한복축제 메인무대에서 열리는 대면 심사에 반드시 참석해야 한다. 반려동물부는 광화문광장 운영 규정에 따라 보호자가 대리 참석하고 반려동물의 사진과 영상을 송출하는 방식으로 심사가 이뤄진다.
구는 한복 활용도, 참여 동기 등을 두루 살펴 수상자를 선발하고 으뜸상(대상), 버금상(최우수) 등 상장과 상금을 수여할 계획이다. 기타 자세한 내용은 종로문화재단 누리집을 참고하거나 재단 문화사업부로 전화 문의하면 된다.
유찬종 구청장은 "이번 대회가 남녀노소, 나아가 반려동물까지 저마다의 한복을 뽐내는 즐거운 시간이 되도록 준비하겠다"며 "올가을 광화문광장을 고운 우리 옷의 아름다움으로 물들일 '종로한복축제'에 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.
kh99@newspim.com