부산교육청, 부산시와 '교육혁신선도지역' 공모 참여…맞춤형 교육 모델 구축

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 11일 교육혁신선도지역 공모에 참여했다.
- 교육발전특구 성과를 바탕으로 맞춤형 교육혁신모델을 추진했다.
- 최종 선정되면 5년간 최대 40억 원을 지원받는다.
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최대 40억 원 지원 협력 아이디어 모색
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 아이들이 떠나는 도시가 아니라 아이들이 머무는 도시를 만들기 위한 부산의 도전이 시작됐다.
부산시교육청은 부산시와 협력해 교육부가 추진하는 '2026년 교육혁신선도지역' 공모에 참여한다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 2024~2026년 운영된 교육발전특구의 성과와 한계를 분석해 새로 만든 공모사업으로, 학령인구 감소와 지역소멸 위기에 대응하는 지역 맞춤형 교육혁신 모델을 만드는 것이 목표다.
공모는 시·도교육청과 지방자치단체가 함께 신청하는 방식이다.
시교육청은 인구감소·지역 소멸 위기를 대응하기 위해 교육격차 완화와 지역 대학·산업 연계 강화를 담은 실행계획을 다듬고 있다.
앞서 시교육청은 지난 7월 공모 공고 이후 전담조직(TF)을 꾸려 운영하고 있다. 교육지원청과 직속기관 설명회, 부산시·자치구 협의회도 순차적으로 열며 협력 범위를 넓히고 있다.
관계기관이 많은 사업 특성을 고려해 속도보다 현장 의견을 폭넓게 반영하는 데 주력하고 있다.
부산이 응모하는 '비수도권 광역시 2유형'에 최종 선정되면 연간 최대 40억 원의 특별교부금을 5년간 지원받는다. 다만 지자체는 사업비의 50%를 대응 투자해야 한다.
현재 부산시와 대상 자치구들은 실무협의에 참여해 현장성 있는 사업 아이디어를 모으고 있다. 향후 지역교육혁신협의체가 정식 구성되면 부산시교육감과 시장, 구청장, 지역사회가 최종 세부 사업을 확정할 방침이다.
ndh4000@newspim.com